Поздравления в Михайлов день-2020: картинки, стихи и смс
Поздравляем с Михайловым днем: красивые пожелания в картинках, прозе и стихах
Сегодня, 21 ноября, наступил радостный и веселый народный праздник – Михайлов день, который посвящен одному из самых почитаемых в христианстве ангелов – святому архангелу Михаилу.
От всей души поздравляем вас с Михайловым днем! Не забудьте отправить красивые и радостные пожелания и СМС родным и близким, а также поздравить всех своих знакомых Михаилов с их именинами.
Красивые поздравления Михаила в стихах
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Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит много сил,
Души сделает богаче.
Отведет тоску и зло,
От беды крылом укроет,
Пусть удачей и теплом
Дом ваш бережно наполнит.
СМС-поздравления в Михайлов день
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Желаю, чтобы Михаил
Вас от напастей защитил.
Архангел пусть вас охраняет,
Беду и горе прогоняет.
Чтоб слабому прибавил сил,
От хворей чтобы исцелил.
Пускай душа лучится светом,
Пребудет счастье в мире этом!
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Лучшие поздравления с днем Михаила в прозе
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В Михайлов день я сердечно желаю, чтобы в твоем доме всегда был сытый обед, чтобы в твоем сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!
Добрые пожелания в Михайлов день
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Пусть день Святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пусть счастье в доме сохранит
Святой архангел Михаил!
Искренние поздравления с Михайловым днем своими словами
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Пускай святой Михаил сохранит ваш дом от бед, печали и зависти. Пускай ваши души согревает покой и теплый свет. Пускай сердца будут наполнены добром и любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!
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