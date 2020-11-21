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Поздравления в Михайлов день-2020: картинки, стихи и смс

Сегодня, 09:01

Поздравляем с Михайловым днем: красивые пожелания в картинках, прозе и стихах

Сегодня, 21 ноября, наступил радостный и веселый народный праздник – Михайлов день, который посвящен одному из самых почитаемых в христианстве ангелов – святому архангелу Михаилу.

Поздравления в Михайлов день: картинки и пожелания
Поздравления в Михайлов день: картинки и пожелания
Фото: Pexels

От всей души поздравляем вас с Михайловым днем! Не забудьте отправить красивые и радостные пожелания и СМС родным и близким, а также поздравить всех своих знакомых Михаилов с их именинами.

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Как поздравить Михаила в Михайлов день
Как поздравить Михаила в Михайлов день
Фото: bonnycards

Красивые поздравления Михаила в стихах

***

Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит много сил,
Души сделает богаче.

Отведет тоску и зло,
От беды крылом укроет,
Пусть удачей и теплом
Дом ваш бережно наполнит.

Открытки и стихи в Михайлов день
Открытки и стихи в Михайлов день
Фото: bonnycards

СМС-поздравления в Михайлов день

***

Желаю, чтобы Михаил
Вас от напастей защитил.
Архангел пусть вас охраняет,
Беду и горе прогоняет.

Чтоб слабому прибавил сил,
От хворей чтобы исцелил.
Пускай душа лучится светом,
Пребудет счастье в мире этом!

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Лучшие поздравления с днем Михаила в прозе

***

В Михайлов день я сердечно желаю, чтобы в твоем доме всегда был сытый обед, чтобы в твоем сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!

День ангела Михаила: поздравления и картинки
День ангела Михаила: поздравления и картинки
Фото: bonnycards

Добрые пожелания в Михайлов день

***

Пусть день Святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пусть счастье в доме сохранит
Святой архангел Михаил!

Открытки и смс в День Михаила
Открытки и смс в День Михаила
Фото: bonnycards

Искренние поздравления с Михайловым днем своими словами

***

Пускай святой Михаил сохранит ваш дом от бед, печали и зависти. Пускай ваши души согревает покой и теплый свет. Пускай сердца будут наполнены добром и любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

Смотрите видео о визитках украинской столицы: Михайловская церковь и церковь Спаса на Берестове в Киеве:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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