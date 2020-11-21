Поздравления в Михайлов день-2020: картинки, стихи и смс

Поздравляем с Михайловым днем: красивые пожелания в картинках, прозе и стихах

Сегодня, 21 ноября, наступил радостный и веселый народный праздник – Михайлов день, который посвящен одному из самых почитаемых в христианстве ангелов – святому архангелу Михаилу.

Поздравления в Михайлов день: картинки и пожелания Фото: Pexels

От всей души поздравляем вас с Михайловым днем! Не забудьте отправить красивые и радостные пожелания и СМС родным и близким, а также поздравить всех своих знакомых Михаилов с их именинами.

Как поздравить Михаила в Михайлов день Фото: bonnycards

Красивые поздравления Михаила в стихах

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Пусть архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И подарит много сил,

Души сделает богаче.



Отведет тоску и зло,

От беды крылом укроет,

Пусть удачей и теплом

Дом ваш бережно наполнит.

Открытки и стихи в Михайлов день Фото: bonnycards

СМС-поздравления в Михайлов день

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Желаю, чтобы Михаил

Вас от напастей защитил.

Архангел пусть вас охраняет,

Беду и горе прогоняет.



Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей чтобы исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пребудет счастье в мире этом!

Лучшие поздравления с днем Михаила в прозе

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В Михайлов день я сердечно желаю, чтобы в твоем доме всегда был сытый обед, чтобы в твоем сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!

День ангела Михаила: поздравления и картинки Фото: bonnycards

Добрые пожелания в Михайлов день

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Пусть день Святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пусть счастье в доме сохранит

Святой архангел Михаил!

Открытки и смс в День Михаила Фото: bonnycards

Искренние поздравления с Михайловым днем своими словами

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Пускай святой Михаил сохранит ваш дом от бед, печали и зависти. Пускай ваши души согревает покой и теплый свет. Пускай сердца будут наполнены добром и любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

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