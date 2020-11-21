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21 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 21 ноября? День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – в православном календаре. Введение во храм Пресвятой Богородицы – у западных христиан. Михайлов день – в народном календаре. Именины празднуют: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 ноября.

21 ноября: какой сегодня праздник
21 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • День Достоинства и Свободы Украины – государственный праздник, установленный в 2014 году в годовщину начала Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии.
  • День Десантно-штурмовых войск Украины – профессиональный праздник воинов десантников, который в 2017 году пришел на смену Дню высокомобильных десантных войск.
  • Всемирный день телевидения (World Television Day) был провозглашен Генассамблеей ООН в честь проведения первого Всемирного телевизионного форума в 1996 году.
  • Всемирный день приветствий (World Hello Day) был придуман братьями Маккомаками в 1973 году и отмечается с целью обратить внимание людей на важность личного общения для сохранения мира.
  • Всемирный день рыболовства ежегодно отмечается рыболовными общинами 21 ноября, начиная с 1998 года.

Какой сегодня праздник

21 ноября в православной церкви почитается день памяти архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила, а также празднуется собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

В народе 21 ноября отмечался Михайлов день. В старину на Михаила устраивали добрый сытный праздник. У людей оставалось много хлеба и запасов после собранного урожая, были вырученные за торговлю деньги, а вот основные сельскохозяйственные работы уже закончены. А потому на Михаила старались не работать, а гулять и пировать. Также не забывали угостить домового и поставить ему миску с кашей, чтобы не докучал хозяевам. А вот через неделю после Дня Михаила, 28 ноября, начиналась Филипповка – 40-дневный Рождественский пост.

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Приметы на 21 ноября

  • ясный день на Михаила – к сильным морозам зимой;
  • если утром на Михаила появился иней – зима будет снежной;
  • утренний туман на Михаила предвещает оттепель;
  • нельзя рассказывать сны в этот день, иначе хороший сон не сбудется.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1764 – указом Екатерины II упразднена Гетманщина в Украине.
  • 1783 – во Франции состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре.
  • 1877 – американец Томас Эдисон изобрел фонограф – первый прибор для записи и воспроизведения звука.

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  • 1934 – первое выступление Эллы Фицджеральд.
  • 1996 – в штаб-квартире ООН проводится Первый всемирный телевизионный форум.
  • 1998 – первый запуск китайской беспилотной космической ракеты.
  • 2004 – в Украине началась Оранжевая революция.
  • 2013 – в Украине начался Евромайдан.

Кто родился 21 ноября

  • 1694 – Вольтер, французский философ, писатель, историк.
  • 1918 – Михаил Глузский, советский актер театра и кино, педагог.
  • 1920 – Ян Френкель, советский композитор, скрипач.
  • 1928 – Нинель Ткаченко, украинская, белорусская и российская оперная певица, режиссер-постановщик.
  • 1940 – Наталия Макарова, советская и американская балерина, балетмейстер, актриса театра и кино.
  • 1943 – Михаил Голубович, советский и украинский актер театра и кино.
  • 1944 – Харольд Рамис, американский киноактер, режиссер, сценарист.
  • 1965 – Бьорк, исландская певица, актриса, музыкант.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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