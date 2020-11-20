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Михайлов день-2020: история, традиции и главные приметы

Сегодня, 20:10

Завтра отмечается Михайлов день: узнайте, на какие приметы важно обратить внимание

Завтра, 21 ноября, в народе отмечается Михайлов день, который посвящен святому архангелу Михаилу, одному из самых почитаемых в христианстве ангелов. Что это за праздник, какова его история и приметы, узнайте в нашей статье.

Михайлов день
Михайлов день
Фото: Pexels

Михайлов день: история и значение праздника

21 ноября православная церковь отмечает один из главных праздников – собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Сам праздник был установлен в результате проведения Лаодикийского собора в IV веке, на котором было осуждено еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира.

Согласно церковным преданиям, именно Михаил смог победить дьявола – падшего ангела с его подданными, и низвергнуть их с небес в преисподнюю. С тех пор архангел Михаил возглавил святое ангельское воинство, верное Богу и стоящее на страже закона Божьего.

Архангел Михаил
Архангел Михаил
Фото: wikipedia.org

В народе архангел Михаил считается главным борцом против беззакония и несправедливости среди людей. Также он стоит на вратах рая, сопровождает души умерших людей, и молит Бога о прощении покаявшихся грешников.

Примечательно, что 21 ноября – не единственный день, когда почитается святой Михаил. Осенью, 19 сентября, церковь также чествует День архистратига Михаила, а еще вспоминает Михайлово чудо.

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Традиции Михайлова дня

Михайлов день – добрый, веселый и сытный народный праздник. Хлеба и запасов после собранного урожая еще много, также есть вырученные за торговлю деньги, а вот основные сельскохозяйственные работы уже закончены.

На Михаила старались не работать, а гулять и пировать. Угощаться было принято домашним пивом, медом, пирогами, мясом и холодцом. Также не забывали угостить домового и поставить ему миску с кашей, чтобы не докучал хозяевам. А вот через неделю после Дня Михаила, 28 ноября, начиналась Филипповка – 40-дневный Рождественский пост.

В славянской традиции Михайлов день связывался с началом зимы. Его даже прозвали Михайловскими оттепелями, потому что обычно в этот период устанавливалась достаточно теплая погода. Но вот после дня Михаила морозы часто усиливались.

Михайлов день: народные приметы 21 ноября

Михайлов день: народные приметы
Михайлов день: народные приметы
Фото: Pexels

  • ясный день на Михаила – к зимним трескучим морозам;
  • если утром 21 ноября появился иней – зима будет снежной;
  • утренний туман на Михаила предвещает оттепель;
  • ранний рассвет 21 ноября – к ранней стуже;
  • мокрый снег в День Михаила обещает дождливую весну;
  • если слышать в Михайлов день церковные колокола – к беде;
  • чтобы хороший сон на Михаила сбылся, его не нужно никому рассказывать;
  • на Михайлов день смотрели на деревья: если на них мало шишек – это к теплой зиме;
  • много желудей на дубе – зима обещает быть мягкой и теплой;
  • если поставить мисочку каши домовому, то он не будет досаждать хозяевам.

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