Михайлов день: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня Михайлов день-2020: узнайте о главных обычаях, традициях и запретах праздника 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, православные украинцы отмечают Михайлов день-2020, или день святого Михаила – одного из самых почитаемых святых. В этот день дают милостыню и помогают обездоленным. Праздник важно провести весело, пребывая в хорошем настроении. Нельзя ругаться и вступать в конфликты, они могут надолго затянуться. Сегодня.Lifestyle рассказывают о главных обычаях, традициях и запретах на Михайлов день.

21 ноября отмечаем Михайлов день Фото: Unsplash

День святого Михаила-2020: как провести праздник 21 ноября

Традиционно в Михайлов день православные верующие отправлялись в церковь, чтобы поставить свечу святому Михаилу и помолиться. Обращались в первую очередь с просьбами о защите от недоброжелателей и врагов.

Считается, что архангел встречает после смерти души у входа в рай. У него записан жизненный путь каждого человека. К слову, поэтому в Михайлов день на Руси вспоминали об усопших.

21 ноября устраивали праздничный ужин, на который приглашали всю родню. На стол традиционно ставили мясо и пироги.

Чтобы избавиться от болезней, в этот день наши предки обязательно ходили в баню.

На Михайлов день нельзя преследовать корыстные цели Фото: Unsplash

Михайлов день-2020: что нельзя делать 21 ноября

Выполнять тяжелую работу.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Ссориться и даже повышать голос, этот праздник – лучший день для примирения.

Ничего не рубят и не режут.

На Михайлов день нельзя преследовать корыстные цели, делать что-то ради собственной выгоды. Наши предки верили, что архистратиг Михаил накажет за такое.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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