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Поздравления с Днем Михаила-2020: короткие стихи и проза

Сегодня, 10:07

С Днем святого Михаила: самые красивые и интересные поздравления с праздником 21 ноября

Ежегодно 21 ноября православные украинцы отмечают знаковый праздник – День святого Михаила, или Михайлов день. 21 ноября есть ряд традиций и запретов, на самое главное – не забыть поздравить с Днем святого Михаила родных и близких вам людей, пожелать им счастья, здоровья, любви, успехов и всего самого наилучшего.

Поздравления с праздником в День Михаила
Поздравления с праздником в День Михаила
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые красивые и короткие поздравления с Днем Михаила-2020.

Поздравления с Днем Михаила-2020 в прозе

В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоем доме был сытый обед, чтобы в твоем сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!

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***
Поздравляю с Михайловым днем и желаю щедрого счастья, щедрой любви, щедрой удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт – горизонт добра и благополучия. И хоть на улицах становится всё холодней, в душе твоей пусть будет и тепло, и радостно.

Поздравления с Днем Михаила
Поздравления с Днем Михаила
Фото: Bipbap

Поздравления с Днем Михаила-2020 в прозе

Примите душевные поздравления в Михайлов день! Чествуя в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и даровали мир в душе.

***

Поздравляем всех верующих с Михайловым днем, а всех Михаилов с днем их покровителя и желаем им быть мудрыми и справедливыми, как их тезка. Всегда следовать своему пути и хранить верность выбранной цели. Пусть в любой ситуации другие люди уважают вас и ваш выбор.

Поздравления с Днем Михаила
Поздравления с Днем Михаила
Фото: Unsplash

Михайлов день-2020: поздравления в стихах

Я желаю всем здоровья,
В этот праздник непростой.
Он пропитан и любовью,
И семейною душой.
Разглагольствовать не стану,
Всем и так понятно все.
Пожелаю мира, счастья
И везения во всем.

Поздравления с Днем Михаила
Поздравления с Днем Михаила
Фото: Bipbap

***

Сытый праздник урожая,
Вот пришел Михайлов день,
И его мы отмечаем
Каждый раз, когда не лень.

Просто день и повод лишний
Всем вокруг добра желать,
Каравай испечь пшеничный
И друг друга угощать!

***
Зима на пятки наступает,
Михайлов день сегодня.
А кто-то свадьбы отмечает
С ночи до полудня.

Архангел Михаил от бед нас защитит,
И будет ясным светлый день.
Зима, как пуля, быстро пролетит.
Давай гулять, кому не лень!

Поздравления с Днем Михаила
Поздравления с Днем Михаила
Фото: Bipbap

***

Михайлов день встречать спеши,
И поздравления прими,
Достатку дому и добра,
Чтобы везло тебе всегда!

Чтобы принес он много счастья,
И изобилия, богатства,
Чтобы помог в твоих делах,
И радость он принес в мешках!

***
День Михайлов весь народ
Весело справляет.
И погоду на всю зиму
Дружно предрекают.

Вам желаю, чтоб тепло
В доме вашем было.
Как бы вьюга не крутила,
Небо вас хранило.

Смотрите видео о визитках украинской столицы: Михайловская церковь

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине. Кроме этого, мы рассказывали о запретах и традициях праздника Михайлов день.

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Источник: Сегодня
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