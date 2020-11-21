Поздравления с Днем Михаила-2020: короткие стихи и проза

С Днем святого Михаила: самые красивые и интересные поздравления с праздником 21 ноября

Ежегодно 21 ноября православные украинцы отмечают знаковый праздник – День святого Михаила, или Михайлов день. 21 ноября есть ряд традиций и запретов, на самое главное – не забыть поздравить с Днем святого Михаила родных и близких вам людей, пожелать им счастья, здоровья, любви, успехов и всего самого наилучшего.

Поздравления с праздником в День Михаила Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые красивые и короткие поздравления с Днем Михаила-2020.

Поздравления с Днем Михаила-2020 в прозе

В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоем доме был сытый обед, чтобы в твоем сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!

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Поздравляю с Михайловым днем и желаю щедрого счастья, щедрой любви, щедрой удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт – горизонт добра и благополучия. И хоть на улицах становится всё холодней, в душе твоей пусть будет и тепло, и радостно.

Поздравления с Днем Михаила Фото: Bipbap

Поздравления с Днем Михаила-2020 в прозе

Примите душевные поздравления в Михайлов день! Чествуя в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и даровали мир в душе.

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Поздравляем всех верующих с Михайловым днем, а всех Михаилов с днем их покровителя и желаем им быть мудрыми и справедливыми, как их тезка. Всегда следовать своему пути и хранить верность выбранной цели. Пусть в любой ситуации другие люди уважают вас и ваш выбор.

Поздравления с Днем Михаила Фото: Unsplash

Михайлов день-2020: поздравления в стихах

Я желаю всем здоровья,

В этот праздник непростой.

Он пропитан и любовью,

И семейною душой.

Разглагольствовать не стану,

Всем и так понятно все.

Пожелаю мира, счастья

И везения во всем.

Поздравления с Днем Михаила Фото: Bipbap

***

Сытый праздник урожая,

Вот пришел Михайлов день,

И его мы отмечаем

Каждый раз, когда не лень.

Просто день и повод лишний

Всем вокруг добра желать,

Каравай испечь пшеничный

И друг друга угощать!

***

Зима на пятки наступает,

Михайлов день сегодня.

А кто-то свадьбы отмечает

С ночи до полудня.

Архангел Михаил от бед нас защитит,

И будет ясным светлый день.

Зима, как пуля, быстро пролетит.

Давай гулять, кому не лень!

Поздравления с Днем Михаила Фото: Bipbap

***

Михайлов день встречать спеши,

И поздравления прими,

Достатку дому и добра,

Чтобы везло тебе всегда!

Чтобы принес он много счастья,

И изобилия, богатства,

Чтобы помог в твоих делах,

И радость он принес в мешках!

***

День Михайлов весь народ

Весело справляет.

И погоду на всю зиму

Дружно предрекают.

Вам желаю, чтоб тепло

В доме вашем было.

Как бы вьюга не крутила,

Небо вас хранило.

Смотрите видео о визитках украинской столицы: Михайловская церковь

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине. Кроме этого, мы рассказывали о запретах и традициях праздника Михайлов день.

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