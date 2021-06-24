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24 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
24 июня, 07:25
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Международный День феи, День Варнавы, Рождество Иоанна Крестителя у западных христиан – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 20 июня.
24 июня: какой сегодня праздник
24 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 24 июня? Международный День феи. Рождество Иоанна Крестителя – у западных христиан. День апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" – в православном календаре. День Варнавы – в народном календаре. Именины празднуют Варнава, Ефрем и Мария.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 24 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 июня.

  • Международный день феи (International Fairy Day) – праздник впервые появился в европейских странах и был организован в честь фольклорных волшебных сказочных существ.
  • Янов день (Лиго) – народный праздник отмечается в Латвии и Эстонии.
  • Ивана Купала – празднуется в Литве.
  • Инти Райми и День индейцев – отмечает Перу, Боливия, Эквадор в честь бога Солнца.
  • День независимости – празднует Шотландия.

Какой сегодня праздник

24 июня в православной церкви чтится память апостолов Варфоломея и Варнавы. Проводится празднование икон Божией Матери "Достойно есть" ("Милующая"), "Споручница грешных", Корецкой (на 4-й день после Троицы).

У католиков 24 июня отмечается Рождество Иоанна Крестителя – праздник установлен в воспоминание рождения Иоанна Предтечи и событий, описанных в Евангелии от Луки.

В народе 24 июня чествовался святой Варнава. Считалось, что в день Варнавы, в самый полдень, особенно активной становится нечистая сила, которая делит между собой сферы влияния на людей.

Приметы на 24 июня

  • на Варнаву ни в коем случае нельзя рвать траву;
  • на Варнаву нечистая сила спутывает хомуты и вожжи;
  • на Варнаву бесы пугает людей и отравляет траву.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 июня

  • 1934 – украинская столица была перенесена из Харькова в Киев.
  • 1941 – было создано Советское Информбюро, дававшее сводку о военных действиях.
  • 1945 – состоялся Парад Победы на Красной площади в Москве с бросанием нацистских знамен.
  • 1947 – впервые появилось официальное сообщение об НЛО.

Кто родился 24 июня

  • 1888 – Николай Смолич, советский украинский актер и режиссер.
  • 1920 – Владимир Харитонов, советский поэт-песенник.
  • 1987 – Лионель Месси, аргентинский футболист, лучший бомбардир "Барселоны".

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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