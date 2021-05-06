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6 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:00

Международный день без диет, Светлый четверг – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 6 мая

Какой сегодня праздник, 6 мая? Международный день без диет. Светлый четверг после Пасхи и День Георгия Победоносца – в православном календаре. Юрий Вешний – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Анатолий, Валерий, Валерия, Георгий, Егор, Иван, Юрий.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 6 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 мая.

6 мая: какой сегодня праздник
6 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день без диет (International No Diet Day) был создан в 1992 году англичанкой Мэри Эванс Янг, которая в стремлении похудеть достигла состояния анорексии, но затем приняла решение вдохновить женщин правильно питаться, любить и принимать себя такими, какие они есть.
  • День пехоты в Украине – профессиональный праздник установлен в 2019 году с целью чествования мужества и героизма воинов Сухопутных войск ВСУ.
  • День святого Георгия Победоносца – национальный праздник, отмечаемый во многих странах: Болгарии, Грузии, Сербии, Черногории.
  • Всемирный день паролей отмечается в первый четверг мая и в 2021 году выпадает на 6 мая. Интересно, что наиболее распространенным паролем в мире считается 123456, а самый короткий состоит всего из одного символа.

Какой сегодня праздник

6 мая в православной церкви отмечается Светлый четверг Пасхальной недели. Также в этот день чтится память великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона.

В народе 6 мая, отмечался Юрий Вешний, который также получил название Егорьев день. Это один из главных скотоводческих праздников. Традиционно в это время начинались полевые работы, а также проводили первый выгон домашнего скота на пастбища. В первый четверг после Пасхи девушки зазывали весну, исполняя на пригорках трогательные песни. Начиная с четверга можно было устраивать смотрины, и парни присматривали себе невест.

Приметы на 6 мая

  • в Юрьев день весна на землю сходит;
  • роса в Юрьев день чудотворная и обладает целебной силой;
  • с Юрия начинаются хороводы.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 мая

  • 1872 – в Англии основан футбольный Кубок.
  • 1889 – в Париже завершено строительство Эйфелевой башни.
  • 1986 – СССР официально объявил об аварии на Чернобыльской АЭС.
  • 1994 – состоялось торжественное открытие тоннеля под проливом Ла-Манш.

Кто родился 6 мая

  • 1856 – Зигмунд Фрейд, врач-психиатр, основатель психоанализа.
  • 1868 – Гастон Леру, французский писатель, автор романа "Призрак оперы".
  • 1929 – Георгий Мирецкий, украинский композитор, пианист.
  • 1961 – Джордж Клуни, американский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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