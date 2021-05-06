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6 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 08:00

Міжнародний день без дієт, Світлий понеділок – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 6 травня

Яке сьогодні свято, 6 мая? Міжнародний день без дієт. Світлий четвер після Великодня і День Георгія Переможця – в православному календарі. Юрій Весняний – в народному календарі. Іменини святкують: Олександра, Анатолій, Валерій, Валерія, Георгій, Єгор, Іван, Юрій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 6 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 6 травня.

6 травня: яке сьогодні свято
6 травня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день без дієт (International No Diet Day) був створений у 1992 році англійкою Мері Еванс Янг, яка у прагненні схуднути досягла стану анорексії, але потім прийняла рішення надихнути жінок правильно харчуватися, любити і приймати себе такими, якими вони є.
  • День піхоти в Україні – професійне свято встановлене в 2019 році з метою вшанування мужності і героїзму воїнів Сухопутних військ ЗСУ.
  • День святого Георгія Переможця – національне свято, що відзначається в багатьох країнах: Болгарії, Грузії, Сербії, Чорногорії.
  • Всесвітній день паролів відзначається в перший четвер травня і в 2021 році випадає на 6 травня. Цікаво, що найбільш поширеним паролем в світі вважається 123456, а найкоротший складається всього з одного символу.

Яке сьогодні свято

6 травня у православній церкві відзначається Світлий четвер Великоднього тижня. Також у цей день шанується пам'ять великомученика Георгія Переможця, мучениці цариці Олександри, мучеників Анатолія і Протолеона.

У народі 6 травня, відзначався Юрій Весняний, який також отримав назву Юр'єв день. Це одне з головних скотарських свят. Традиційно в цей час починалися польові роботи, а також проводили перший вигін худоби на пасовища. У перший четвер після Великодня дівчата зазивали весну, виконуючи на пагорбах зворушливі пісні. Починаючи з четверга можна було влаштовувати оглядини, і хлопці обирали собі наречених.

Прикмети на 6 травня

  • в Юр'єв день весна на землю сходить;
  • роса в Юр'єв день чудотворна і має цілющу силу;
  • з Юрія починаються хороводи.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 травня

  • 1872 – в Англії засновано футбольний Кубок.
  • 1889 – в Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.
  • 1986 – СРСР офіційно оголосив про аварію на Чорнобильській АЕС.
  • 1994 – відбулося урочисте відкриття тунелю під протокою Ла-Манш.

Хто народився 6 травня

  • 1856 – Зигмунд Фрейд, лікар-психіатр, засновник психоаналізу.
  • 1868 – Гастон Леру, французький письменник, автор роману "Привид опери".
  • 1929 – Георгій Мірецький, український композитор, піаніст.
  • 1961 – Джордж Клуні, американський кіноактор.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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