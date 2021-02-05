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5 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 5 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 5 февраля? Всемирный день Нутеллы. День святого Агафангела – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 февраля.

5 февраля: какой сегодня праздник
5 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day) – ежегодно, начиная с 2007 года, отмечается праздник любителей шоколадно-ореховой пасты родом из Италии, который быстро получил международное признание.
  • День Рунеберга – общегосударственный праздник Финляндии отмечается в день рождения известного финского поэта Йохана Людвига Рунеберга.
  • День Конституции празднуется в Мексике.
  • День единства отмечается в Бурунди.

Какой сегодня праздник

5 февраля в православной церкви чтится день памяти священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела, преподобного Геннадия Костромского и Любимского. Перенесение мощей святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, преподобного Мавсимы Сирина, преподобного Самана молчальника, святого Павлина Милостивого, епископа Ноланского. Воспоминание VІ Вселенского собора.

В народе 5 февраля отмечался день Агафия или Агафий-полухлебник. Такое название день получил потому, что наступало время домашних забот, проверки закромов и пересчета оставшихся запасов. Их должна была оставаться примерно половина, чтобы семье и домашним животным не пришлось голодать до нового урожая. Также хозяева проверяли состояние зерна для посева, приводили в порядок амбары, латали стены и двери.

Приметы на 5 февраля

  • если в день Агафия на полях остается много снега – летом будет урожай хлеба;
  • если утром кричит синица – к сильным морозам;
  • белка на Агафия вылезла из гнезда и спустилась на землю – к скорой оттепели;
  • погода до полудня на Агафия показывает, какая будет первая половина следующей зимы, а после полудня – вторая половина зимы.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 февраля

  • 1887 – в театре "Ла Скала" состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло".
  • 1924 – ВВС начала ежечасную передачу сигналов точного времени.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны ВВС США нанесли бомбовый удар по Курильским островам.
  • 1946 – вступил в силу "Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе".
  • 1971 – третья команда американцев на Apollo 14 высадилась на Луну.
  • 2009 – сомалийские пираты получили выкуп более 3 млн. долларов и освободили украинское судно "Фаина".

Кто родился 5 февраля

  • 1840 – Хайрем Стивенс Максим, британский оружейник, создатель автоматической винтовки, пушки и пулемета "Максим".
  • 1878 – Андре Гюстав Ситроен, французский инженер, создатель одноименной автомобильной компании.
  • 1914 – Уильям Сьюард Берроуз, американский писатель, эссеист.
  • 1962 – Дженнифер Джейсон Ли, американская актриса, кинорежиссер, сценарист, певица.
  • 1964 – Лора Линни, американская актриса кино и телевидения.
  • 1964 – Дафф МакКаган, американский рок-музыкант, экс-участник группы Guns N’Roses.
  • 1969 – Бобби Браун, американский певец, автор песен, танцор, актер.
  • 1985 – Криштиану Роналду, португальский футболист.
  • 1987 – Даррен Крисс, американский актер театра, кино и телевидения, автор песен и музыкант.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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