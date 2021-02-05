5 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 5 лютого в історії
Яке сьогодні свято, 5 лютого? Всесвітній день Нутелли. День святого Агафангела – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 5 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 5 лютого.
- Всесвітній день Нутелли (World Nutella Day) – щорічно, починаючи з 2007 року, відзначається свято любителів шоколадно-горіхової пасти родом з Італії, яке швидко здобуло міжнародне визнання.
- День Рунеберга – загальнодержавне свято Фінляндії відзначається в день народження відомого фінського поета Йохана Людвіга Рунеберга.
- День Конституції святкується в Мексиці.
- День єдності відзначається в Бурунді.
5 лютого в православній церкві шанується день пам'яті священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела, преподобного Геннадія Костромського і Любимського. Перенесення мощей святителя Феоктиста, архієпископа Новгородського, преподобного Мавсіми Сирина, преподобного Самана мовчальника, святого Павлина Милостивого, єпископа Ноланського. Спогад VІ Вселенського собору.
У народі 5 лютого відзначався день Агафія або Агафій-напівхлібник. Таку назву день отримав тому, що наставав час домашніх турбот, перевірки засіків і перерахунку залишків запасів. Їх мало залишатися приблизно половина, щоб сім'ї і домашнім тваринам не довелося голодувати до нового врожаю. Також господарі перевіряли стан зерна для посіву, приводили в порядок комори, латали стіни і двері.
Прикмети на 5 лютого
- якщо в день Агафія на полях залишається багато снігу – влітку буде урожай хліба;
- якщо вранці кричить синиця – до сильних морозів;
- білка на Агафія вилізла з гнізда і спустилася на землю – до швидкої відлиги;
- погода до полудня на Агафія показує, яка буде перша половина наступної зими, а після полудня – друга половина зими.
- 1887 – в театрі "Ла Скала" відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Отелло".
- 1924 – ВВС почала щогодинну передачу сигналів точного часу.
- 1944 – в ході Другої світової війни ВВС США завдали бомбового удару по Курильських островах.
- 1946 – набрав чинності "Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон".
- 1971 – третя команда американців на Apollo 14 висадилася на Місяць.
- 2009 – сомалійські пірати отримали викуп понад 3 млн. доларів і звільнили українське судно "Фаїна".
- 1840 – Хайрем Стівенс Максим, британський зброяр, творець автоматичної гвинтівки, гармати і кулемета "Максим".
- 1878 – Андре Сітроен, французький інженер, творець однойменної автомобільної компанії.
- 1914 – Вільям Сьюард Берроуз, американський письменник, есеїст.
- 1962 – Дженніфер Джейсон Лі, американська актриса, кінорежисер, сценарист, співачка.
- 1964 – Лора Лінні, американська актриса кіно і телебачення.
- 1964 – Дафф Маккаган, американський рок-музикант, екс-учасник групи Guns N'Roses.
- 1969 – Боббі Браун, американський співак, автор пісень, танцюрист, актор.
- 1985 – Кріштіану Роналду, португальський футболіст.
- 1987 – Даррен Крісс, американський актор театру, кіно і телебачення, автор пісень і музикант.
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