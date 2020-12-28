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28 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 28 декабря? Международный день кино. День святых Невинных Младенцев Вифлеемских – у западных христиан. День преподобного Трифона Печенгского – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 декабря.

28 декабря: какой сегодня праздник
28 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день кино – праздник кинематографистов, профессионалов и любителей по всему миру был установлен в честь первого сеанса синематографа братьев Люмьер, состоявшегося в 1895 году в Париже.
  • День адвоката в Азербайджане отмечается с 2019 года.
  • День Республики празднуется в Южном Судане.

Какой сегодня праздник

Католическая церковь ежегодно 28 декабря отмечает День святых Невинных Младенцев Вифлеемских, убитых, согласно приказу царя Ирода, который узнал о рождении Христа.

28 декабря в православной церкви чтится память священномученика Елевферия Иллирийского (Римского), матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха, преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского, собор Крымских святых, преподобного Трифона Печенгского, Кольского, мученика Елевферия Византийского, преподобного Парда Палестинского отшельника.

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В народе 28 декабря отмечался Трифонов день. Святого Трифона считали своим покровителем моряки, которые молились ему, выходя в море и в случае опасности. На Трифона обычно устанавливались сильные морозы. Зато световой день постепенно увеличивался. Чтобы помочь ему стать еще светлее и ярче, люди выносили на двор горячие угли и высыпали на снег.

Приметы на 28 декабря

  • на Трифонов день в мороз птицы на лету замерзают;
  • по погоде на Трифона судили о том, каким будет март;
  • чтобы отпугнуть нечистую силу, с утра выходили во двор и посыпали снег горящими углями из печи.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1065 – в Лондоне освящено Вестминстерское аббатство.

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  • 1869 – в Америке запатентована первая жевательная резинка.
  • 1895 – в парижском салоне "Гранд-кафе" состоялся публичный показ "Синематографа братьев Люмьер", что стало считаться рождением кинематографа.
  • 1895 – немецкий физик Вильгельм Рентген впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.
  • 1973 – в Париже опубликован роман Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".
  • 1983 – в Украине создан Шацкий национальный природный парк.

Кто родился 28 декабря

  • 1864 – Анри де Ренье, французский поэт и писатель.
  • 1866 – Даниил Заболотный, украинский и российский бактериолог, академик АН СССР, президент Всеукраинской академии наук.
  • 1922 – Стэн Ли, американский писатель, сценарист, актер, создатель комиксов.
  • 1934 – Мэгги Смит, английская актриса.
  • 1956 – Найджел Кеннеди, британский музыкант, скрипач-виртуоз.
  • 1978 – Джон Ледженд, американский певец, автор песен, актер.
  • 1978 – Евгений Мирошниченко, украинский шахматист, гроссмейстер.
  • 1981 – Сиенна Миллер, британо-американская актриса, дизайнер, фотомодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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