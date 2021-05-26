26 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День Весак, Преполовение Пятидесятницы – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 26 мая

26 мая: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 26 мая? День Весак. Преполовение Пятидесятницы – в православном календаре. Лукерья Комарница – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 26 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 мая.

Всемирный день рассеянного склероза (World Multiple Sclerosis Day) – ежегодно проводится в последнюю среду мая. День был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации об этом заболевании, его профилактике и лечении.

– ежегодно проводится в последнюю среду мая. День был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации об этом заболевании, его профилактике и лечении. День матери – празднуется в Польше.

– празднуется в Польше. День независимости – отмечается в Грузии и Гайане.

– отмечается в Грузии и Гайане. День Весак (Vesak Day) – значимый буддийский праздник, который приходится на майское полнолуние. Считается, что именно в день Весак в 623 году до н.э. родился Будда. В этот же день он достиг просветления, и в этот же день покинул мир на 80-м году жизни.

Какой сегодня праздник

26 мая в православной церкви отмечается Преполовение Пятидесятницы. Чтится память мученицы Гликерии, девы, и с ней Лаодикия, сторожа тюремного, мученика Александра Римского, святого Павсикакия, епископа Синадского, святого Георгия, исповедника, с женой Ириной и детьми, преподобного Евфимия Иверского. Перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.

В народе 26 мая почиталась Лукерья Комарница. Считалось, что на Лукерью появляются комары, которых приносит теплый ветер.

Приметы на 26 мая

много комаров на Лукерью – к богатому урожаю ягод;

появилось много мошек – хорошо уродятся грибы;

начиная с Лукерьи и до дня летнего солнцестояния нельзя убивать комаров, а не то с одного убитого появится дюжина новых.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 мая

1648 – произошла битва с поляками под Корсунем под предводительством Богдана Хмельницкого.

1924 – начались регулярные полеты пассажирских самолетов в Украине.

1928 – ФИФА решили проводить чемпионаты мира по футболу один раз в четыре года.

1938 – начато строительство первого автозавода "Фольксваген".

Кто родился 26 мая

1907 – Джон Уэйн, американский киноактер, король вестерна.

1926 – Майлз Дейвис, американский джазмен.

1947 – Александр Павловский, украинский кинорежиссер.

1964 – Ленни Кравиц, американский рок-музыкант.

1969 – Анжелика Варум, российская поп-певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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