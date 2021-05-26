26 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День Весак, Переполовення П'ятидесятниці – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 26 травня

26 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 26 травня? День Весак. Переполовення П'ятидесятниці – в православному календарі. Гликерія Комарниця – в народному календарі. Іменини святкують Олександр, Василь, Георгій, Гликерия, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Тарас, Юрій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 26 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 26 травня.

Всесвітній день розсіяного склерозу (World Multiple Sclerosis Day) – щорічно проводиться в останню середу травня. День був заснований у 2009 році за ініціативою Міжнародної Федерації товариств розсіяного склерозу з метою поширення інформації про це захворювання, його профілактику та лікування.

– щорічно проводиться в останню середу травня. День був заснований у 2009 році за ініціативою Міжнародної Федерації товариств розсіяного склерозу з метою поширення інформації про це захворювання, його профілактику та лікування. День матері – святкується в Польщі.

– святкується в Польщі. День Незалежності – відзначається в Грузії і Гайані.

– відзначається в Грузії і Гайані. День Весак (Vesak Day) – значуще буддійське свято, яке припадає на травневу повню. Вважається, що саме в день Весак у 623 році до н.е. народився Будда. В цей же день він досяг просвітління, і в цей же день покинув світ на 80-му році життя.

Яке сьогодні свято

26 травня в православній церкві відзначається Переполовення П'ятидесятниці. Шанується пам'ять мучениці Гликерії, діви, і з нею Лаодикія, сторожа в’язничного, перенесення мощей преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського, ігумена Пінського, Переяславського чудотворця, мученика Олександра Римського, святого Павсикакія, єпископа Синадського. Святого Георгія, сповідника, з дружиною Іриною і дітьми. Преподобного Євфимія Іверського

Прикмети на 26 травня

багато комарів на Ликеру – до багатого врожаю ягід;

з'явилося багато мошок – добре вродять гриби;

починаючи з Ликери і до дня літнього сонцестояння не можна вбивати комарів, а не те з одного убитого з'явиться дюжина нових.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 травня

1648 – відбулася битва з поляками під Корсунем під проводом Богдана Хмельницького.

1924 – почалися регулярні польоти пасажирських літаків в Україні.

1928 – ФІФА вирішили проводити чемпіонати світу з футболу раз на чотири роки.

1938 – розпочато будівництво першого автозаводу "Фольксваген".

Хто народився 26 травня

1907 – Джон Вейн, американський кіноактор, король вестерну.

1926 – Майлз Дейвіс, американський джазмен.

1947 – Олександр Павловський, український кінорежисер.

1964 – Ленні Кравіц, американський рок-музикант.

1969 – Анжеліка Варум, російська поп-співачка.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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