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Кровавое полнолуние и лунное затмение 26 мая: что нельзя делать

Сегодня, 12:10

Последнее весеннее полнолуние откроет коридор затмений 2021 года

Кровавая майская Луна
Кровавая майская Луна
Фото: Unsplash

В конце весны, 26 мая, произойдет неординарное астрономическое явление – полнолуние и одновременно полное затмение Луны, первое в 2021 году. Как правильно себя вести в этот период, что можно, а что категорически нельзя делать, узнайте в нашей статье.

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Особенности полнолуния и лунного затмения 26 мая

Итак, 26 мая, в 14:14 по киевскому времени состоится полнолуние. В этот же период произойдет максимальная фаза полного лунного затмения, которое начнется в 12 часов 44 минуты по Киеву и закончится в 15 часов 52 минуты.

Первое лунное затмение 2021 года пройдет в знаке зодиака Стрелец. Цикл Сароса 121 (56-е затмение из 84-х). Продлится 14 минут 30 секунд.

Примечательно, что лунное затмение 26 мая откроет первый коридор затмений 2021 года, который продлится две недели, до 10 июня, и завершится солнечным затмением.

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Майское лунное затмение получило название Кровавая Луна, потому что спутник Земли близко подходит к нашей планете и не исчезает полностью в ее тени, а окрашивается в насыщенные красные цвета.

Это явление будет видно в Юго-Восточной Азии, Австралии и частично в Северной и Южной Америке.

Как себя вести во время полнолуния 26 мая

Лунное затмение под влиянием Стрельца принесет мудрость и стремление к получению знаний. Оно способно изменить мировоззрение людей и повысить их духовный уровень.

Стрелец действует на людей успокаивающе, приводит к порядку и дисциплине. Люди лучше воспринимают информацию и тянутся к знаниям, становятся более законопослушными и восприимчивыми к чужим советам и рекомендациям, а также делятся собственным опытом с окружающими. Этот период считается особо удачным для активного участия в общественной жизни, а также серьезных перемен и начинаний в личной сфере.

Что нельзя делать во время полнолуния 26 мая

  • Помните, что каждое полнолуние несет с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и может спровоцировать конфликты.
  • Нельзя в этот период ссориться, выяснять отношения, потому что лунное затмение, подкрепленное действием полнолуния, опасно необъяснимыми перепадами настроения.
  • Не стоит в этот период принимать важные решения, вести деловые переговоры и совершать резкие поступки.
  • Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

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