23 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 23 декабря? Всемирный день сноуборда. День памяти мучеников Мины, Ермогена, Евграфа и святителя Иоасафа – в православном календаре. День Мины – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 декабря.

23 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день сноуборда (World snowboard day) – этот спортивный праздник отмечается с 2006 года профессионалами и любителями этого снежного вида спорта.

– этот спортивный праздник отмечается с 2006 года профессионалами и любителями этого снежного вида спорта. День рождения Императора – в Японии отмечается национальный государственный праздник в честь рождения в 1948 году японского императора Тэнно Тандзеби.

– в Японии отмечается национальный государственный праздник в честь рождения в 1948 году японского императора Тэнно Тандзеби. День Победы в Египте – отмечается 23 декабря в честь освобождения египетской армией Порт-Саида в 1956 году.

Какой сегодня праздник

23 декабря в православной церкви чтится память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, мученика Гемелла Пафлагонянина, преподобного Фомы Дефуркина, игумена, блаженного Иоанна и родителей его блаженных Стефана и Ангелины, правителей Сербских.

В народе 23 декабря отмечался День Мины. Этого святого почитали как целителя от глазных хворей. Люди верили, что святой Мина дает глазам здоровье, возвращает слепым зрение, а еще снимает пелену с глаз, мешающую заглянуть внутрь себя и отличать добро от зла, а правду от лжи.

Приметы на 23 декабря

с Дня Мины день начинает прибывать, и растет время света;

со святого Мины тьма проходит мимо;

на Мину читали заговор от нечистой силы, чтобы дети по ночам не пугались и крепко спали;

ясная погода в этот день предвещает скорые морозы;

облака в День Мины – к похолоданию.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1846 – братья Джордж и Майкл Боинг основали компанию по выпуску велосипедов, которая впоследствии стала заниматься авиастроением и авиаперевозками.

1873 – основано Научное общество имени Шевченко.

1900 – американский ученый Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.

1913 – в России состоялся первый полет самолета Игоря Сикорского "Илья Муромец".

1947 – 1 января в СССР объявлено праздничным и выходным днем.

1954 – первая успешная пересадка почки в мире: Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду.

1963 – Папа римский Павел VI повысил статус Украинской грекокатолической церкви с уровня митрополии до уровня верховного архиепископства.

1968 – американские астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс стали первыми людьми, которые достигли орбиты Луны.

1972 – были найдены и спасены 16 человек, выживших в Андах спустя 73 дня после крушения самолета рейса 571 компании Air Force.

Кто родился 23 декабря

1799 – Карл Брюллов, русский художник.

1858 – Владимир Немирович-Данченко, советский театральный режиссер, драматург.

1878 – Степан Тимошенко, российский, украинский и американский ученый-механик.

1924 – Михаил Водяной, украинский советский артист оперетты, актер, режиссер, конферансье.

1931 – Лев Дуров, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер.

1936 – Юлий Ким, советский и российский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард.

1956 – Дэйв Мюррей, английский гитарист, автор песен, участник группы Iron Maiden.

1967 – Карла Бруни, итало-французская топ-модель, композитор, певица, супруга экс-президента Франции Николя Саркози.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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