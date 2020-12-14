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Милый подарок парню на Новый год 2021: интересные варианты с фото

Сегодня, 12:33

Что подарить парню на Новый год: небанальное, оригинальное и недорогое

С приближением долгожданных Новогодних праздников многие девушки задумываются о том, что подарить парню на Новый год 2021. Ведь хочется, чтобы ваш подарок был самым лучшим, оригинальным, небанальным, нужным, практичным, креативным и при этом еще не слишком дорогим.

Что подарить парню на Новый год
Что подарить парню на Новый год
Фото: Pexels

Что выбрать, и какой сделать милый подарок парню на Новый год 2021? Читайте интересные идеи в нашей статье и вдохновляйтесь на собственные варианты презентов для любимого.

Что подарить парню на Новый год недорого

Что подарить парню на Новый год
Что подарить парню на Новый год
Фото: Pexels

Любимому человеку хочется подарить целый мир. Но если с финансами пока напряженно, можно обойтись макетом мира, так сказать, его уменьшенной копией. Подарите глобус, но с дальним прицелом. К примеру, вы можете в новогоднюю ночь сообща отметить те места, в которых обязательно планируете побывать. А ведь мысль, как известно, материальна.

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Что подарить парню на Новый год не банальное

Что подарить парню на Новый год
Что подарить парню на Новый год
Фото: Pixabay

Для развлечения и поднятия настроения подойдет такой вариант подарка как африканские барабаны. Это уникальный инструмент, овладеть которым, в отличие от скрипки или фортепиано, совершенно несложно. Вообще барабанные ритмы имеют какую-то магическую силу. Они способны воодушевлять, снимать стресс и даже излечивать болезни. Так что экзотические вечера вам будут обеспечены.

Что подарить парню на Новый год своими руками

Что подарить парню на Новый год
Что подарить парню на Новый год
Фото: Pexels

Каждому мужчине приятно получить не просто купленный подарок, а сделанный любимой женщиной. Какой придумать подарок любимому на Новый год своими руками? Подойдите к вопросу креативно. К примеру, свяжите теплую одежку для его чашки, чтобы она не мерзла. Или расшейте бисером чехол мобильного телефона. Или вылепите прикольный брелок для ключей – каждый раз беря его в руки, ваш парень будет думать о вас. А можно просто нарисовать акварелью душевную новогоднюю открытку – получится бюджетный подарок парню на Новый год.

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Что подарить парню на Новый год практичное

Что подарить на 14 февраля
Что подарить на 14 февраля
Фото: Pexels

Новогодние праздники приходятся на самое холодное время года. Так что это подходящий повод подумать и позаботиться о теплоте любимого человека, чтобы он не замерз и не заболел. Спектр подарков может быть широким: к примеру, шерстяной свитер, теплые носки, вязаный комплект с шапкой, шарфом и перчатками, мягкий плед.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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