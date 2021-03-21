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21 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 21 марта в истории

Какой сегодня праздник, 21 марта? Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна. 1-е воскресенье Великого поста, Торжество Православия – в православном календаре. Вербоносица – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Владимир, Иван.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 марта.

21 марта: какой сегодня праздник
21 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день поэзии (World Poetry Day) проводится с 1999 года под эгидой ЮНЕСКО с целью привлечения к поэзии общественного внимания, объединения стран, народов, культуры и поиска общего языка между людьми.
  • Международный день кукол ( International Day of Puppetry) – по инициативе иранского деятеля кукольного театра Дживада Золфагарихо праздник всех профессионалов-кукольников и поклонников кукольного театра кукол отмечается с 2003 года.
  • Международный день человека с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day) отмечается в мире с 2012 года по инициативе ООН с целью повышения уровня информированности людей об этом заболевании. Дата 21 марта символизирует трисомию одной из хромосом: у человека с синдромом Дауна 21-я хромосома наличествует в трех копиях.
  • Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) проводится ежегодно 21 марта под эгидой ООН с 1966 года в память о жертвах мирной демонстрации протеста 1960 года против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР.
  • Международный день лесов (International Day of Forests) или Всемирный день защиты лесов был основан в 1971 году по инициативе Европейской конфедерации сельского хозяйства и приурочен ко дню весеннего равноденствия. Проводится с целью повышения осведомленности общества о значении лесов на планете и важности их сохранения.
  • День работников ЖЭК в Украине – профессиональный праздник работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения с 1995 года ежегодно отмечается в третье воскресенье марта и в 2021 году выпадает на 21-е число.

Какой сегодня праздник

21 марта в православной церкви отмечается 1-е воскресенье Великого поста, Торжество Православия. Чтится память преподобного Феофилакта, исповедника, епископа Никомидийского, апостола Ерма, священномученика Феодорита, пресвитера Антиохийского, преподобного Дометия.

В народе 21 марта отмечалась Вербоносица. Этот день был приурочен к весеннему равноденствию, которое обычно приходилось на 20 или 21 марта, а потому еще назывался Весенний солнцеворот. Считалось, что в этот период начиналась настоящая весна. Также люди чествовали вербу – в это время она уже начинала распускаться.

Приметы на 21 марта

  • если в дом принести веточки вербы, она изгонит все неприятности, ссоры и болезни;
  • в этот день ни в коем случае нельзя сажать вербу;
  • если облака быстрые и высокие – к хорошей погоде;
  • если снег ложится на поля волнами – к урожаю хлеба и овощей.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 марта

  • 1846 – бельгийский музыкальный мастер Адольф Сакс запатентовал саксофон.
  • 1927 – в Киеве вышел первый номер украинской "Литературной газеты".
  • 1999 – завершился первый облет людьми Земли на воздушном шаре.
  • 2006 – Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер".
  • 2014 – Украина подписала соглашение о ассоциации с ЕС.

Кто родился 21 марта

  • 1825 – Александр Можайский, русский изобретатель, один из пионеров авиации.
  • 1839 – Модест Мусоргский, русский композитор.
  • 1877 – Морис Фарман, французский авиатор, создатель первого в мире пассажирского самолета.
  • 1929 – Юрий Мушкетик, советский и украинский писатель, глава Союза писателей Украины 1986-2001 гг.
  • 1946 – Тимоти Далтон, английский актер, один из исполнителей роли Джеймса Бонда.
  • 1958 – Гэри Олдмен, английский актер, кинорежиссер, продюсер, музыкант.
  • 1962 – Мэттью Бродерик, американский актер, кинорежиссер, певец.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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