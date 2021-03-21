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Всемирный день поэзии: история, значение и эффектные поздравления

Сегодня, 06:05

Сегодня поздравляем всех поэтов и творческих людей: романтические пожелания и красивые стихи

Недавнее весеннее равноденствие соседствует с другим романтическим и радостным праздником – Днем поэзии, который отмечается 21 марта.

Поэзия – это не только слова, обрамленные в красивую и милозвучную форму рифмы. Поэзия может дать ответ на самые острые социальные и глубокие философские вопросы современного человека. А для этого важно привлечь к ней как можно более широкое внимание людей. С этой целью был организован Всемирный день поэзии по инициативе ЮНЕСКО в 1999 году.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

С Днем поэзии!
С Днем поэзии!
Фото: Unsplash

Красивые поздравления с Днем поэзии

***

С Днем поэзии красивой,
Иногда слегка печальной,
Но всегда неповторимой
И бессмертной изначально!

Пусть стихи волнуют душу,
Заставляют улыбнуться,
Стать задумчивей и лучше,
В мир прекрасный окунуться!

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Поздравления со Всемирным днем поэзии

***

В День поэзии желаю
Вдохновения и грез!
Вам луч счастья посылаю
И сиянье светлых звезд!

Пусть поэзия вам дарит
Много сладостных минут.
Пусть бодрит и окрыляет,
Указав к добру маршрут!

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Яркие пожелания в День поэтов

***

Что украшает этот скучный мир?
Что делает его на миг добрее?
Всего лишь легкое переплетенье рифм
Сердца и души бережно согреет!

Я в День поэзии желаю ярких снов,
Чтоб вдохновение и радость приносили,
И чтобы вера, нежность и любовь
Тебя от всех сует мирских хранили!

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Стихи о поэзии современного автора

***

Когда храплю – не спит полдома,
А в жизни скромен я и тих.
Вот и сейчас – башкою в омут
Тащу из подсознанья стих.

Ему б давно на свет родиться
И заявить свои права.
Уперся. Начинаю злиться
На стих, на рифмы, на слова.

О, этот гнев сродни вулкану!
Я знаю, если подопрет,
То ни терпеть, ни ждать не стану,
Взорвусь – и пеплом стих падет.

И поделом! Уже оскома
От изнуряющих потуг.
Ложусь храплю, не спит полдома,
А творческий вулкан потух.

Автор: Игорь Мишуков

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***

Есть в ночном пробужденье сокрытая тайна…
Три часа. Сжав колени, на койке сижу.
И приходят слова – мимолетно, случайно.
Я над каждым, как нищий над хлебом, дрожу…

Не рассудок, о нет, запредельное что-то
Шепчет, страстные губы едва приоткрыв…
Это новая песнь, это новая нота,
Новый мир, называемый словом – порыв…

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Автор: Игорь Мишуков

***

Собранные в кучу слова
Достигли чьего-то слуха?
Гудит моя голова,
В горле чертовски сухо.

Усилья мои легки,
Воздушны и невесомы.
Прошлое чувство тоски
Сегодня мне незнакомо.

Даже оставшись собой,
Я все изменил без досады.
То, что было тоской,
Стало стихом – серенадой.

Автор: Игорь Мишуков

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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