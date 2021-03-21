Всемирный день поэзии: история, значение и эффектные поздравления
Сегодня поздравляем всех поэтов и творческих людей: романтические пожелания и красивые стихи
Недавнее весеннее равноденствие соседствует с другим романтическим и радостным праздником – Днем поэзии, который отмечается 21 марта.
Поэзия – это не только слова, обрамленные в красивую и милозвучную форму рифмы. Поэзия может дать ответ на самые острые социальные и глубокие философские вопросы современного человека. А для этого важно привлечь к ней как можно более широкое внимание людей. С этой целью был организован Всемирный день поэзии по инициативе ЮНЕСКО в 1999 году.
Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.
Красивые поздравления с Днем поэзии
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С Днем поэзии красивой,
Иногда слегка печальной,
Но всегда неповторимой
И бессмертной изначально!
Пусть стихи волнуют душу,
Заставляют улыбнуться,
Стать задумчивей и лучше,
В мир прекрасный окунуться!
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Поздравления со Всемирным днем поэзии
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В День поэзии желаю
Вдохновения и грез!
Вам луч счастья посылаю
И сиянье светлых звезд!
Пусть поэзия вам дарит
Много сладостных минут.
Пусть бодрит и окрыляет,
Указав к добру маршрут!
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Яркие пожелания в День поэтов
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Что украшает этот скучный мир?
Что делает его на миг добрее?
Всего лишь легкое переплетенье рифм
Сердца и души бережно согреет!
Я в День поэзии желаю ярких снов,
Чтоб вдохновение и радость приносили,
И чтобы вера, нежность и любовь
Тебя от всех сует мирских хранили!
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Стихи о поэзии современного автора
***
Когда храплю – не спит полдома,
А в жизни скромен я и тих.
Вот и сейчас – башкою в омут
Тащу из подсознанья стих.
Ему б давно на свет родиться
И заявить свои права.
Уперся. Начинаю злиться
На стих, на рифмы, на слова.
О, этот гнев сродни вулкану!
Я знаю, если подопрет,
То ни терпеть, ни ждать не стану,
Взорвусь – и пеплом стих падет.
И поделом! Уже оскома
От изнуряющих потуг.
Ложусь храплю, не спит полдома,
А творческий вулкан потух.
Автор: Игорь Мишуков
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***
Есть в ночном пробужденье сокрытая тайна…
Три часа. Сжав колени, на койке сижу.
И приходят слова – мимолетно, случайно.
Я над каждым, как нищий над хлебом, дрожу…
Не рассудок, о нет, запредельное что-то
Шепчет, страстные губы едва приоткрыв…
Это новая песнь, это новая нота,
Новый мир, называемый словом – порыв…
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Автор: Игорь Мишуков
***
Собранные в кучу слова
Достигли чьего-то слуха?
Гудит моя голова,
В горле чертовски сухо.
Усилья мои легки,
Воздушны и невесомы.
Прошлое чувство тоски
Сегодня мне незнакомо.
Даже оставшись собой,
Я все изменил без досады.
То, что было тоской,
Стало стихом – серенадой.
Автор: Игорь Мишуков
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