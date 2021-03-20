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С Днем весеннего равноденствия: поздравления в стихах и смс

Сегодня, 06:40

Сегодня День весеннего равноденствия-2021: как поздравить близких с наступлением настоящей весны

День весеннего равноденствия наступил сегодня, 20 марта. А это значит, что день наконец-то догнал ночь по своей силе и продолжительности, что с каждым днем будет становиться все светлее, теплее и радостнее, что зима окончательно теряет свою власть, и год поворачивает в сторону лета.

Не забывайте делать приятные сюрпризы и подарки родным и близким людям. В этом вам поможет наш календарь праздников на март, в котором вы найдете интересные идеи полезных и приятных подарков на весенние праздники.

Лучшие поздравления, картинки и пожелания
Лучшие поздравления, картинки и пожелания
Фото: Pexels

Поздравляем вас с весенним равноденствием и желаем уравновешенности характера, добрых эмоций и отличного настроения! Мы подготовили красивые картинки, добрые стихи, и лучшие пожелания в день весеннего равноденствия.

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С Днем весеннего равноденствия: поздравления в стихах

***

Сегодня ночи равен день,
Сегодня равноденствие,
Пусть день несет волшебный
Вам только благоденствие.

Сегодня свет победу
Одержит пусть над тьмой,
И солнце счастья, радости
Взойдет пусть над судьбой.

Яркие картинки с Днем весеннего равноденствия
Яркие картинки с Днем весеннего равноденствия
Фото: Pexels

Короткие поздравления с Днем весеннего равноденствия

***

Равноденствие настало –
День сегодня непростой.
Пусть сюрприз вам послан будет
Своенравною судьбой!

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Смс поздравление в День весеннего равноденствия

***

С ночью день уже сравнялся,
Дарит нам весна привет.
В равноденствие желаю
Счастья, мира, долгих лет!

Поздравление с Днем весеннего равноденствия: картинки и пожелания
Поздравление с Днем весеннего равноденствия: картинки и пожелания
Фото: Pexels

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С Днем весеннего равноденствия-2021

***

Сегодня, в теплый день весны,
И день, и ночь опять равны.
В неповторимый этот час
Я от души поздравлю вас!

Красивые фото в День весеннего равноденствия
Красивые фото в День весеннего равноденствия
Фото: Pexels

Лучшее поздравление с Днем весеннего равноденствия

***

С весенним равноденствием
Тебя я поздравляю,
И солнце встретить радостно,
С улыбкою желаю.

Весна пусть будет доброй
И ласковой к тебе,
И пусть она добавит
Любви твоей судьбе.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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