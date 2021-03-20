Эффектные открытки и картинки в День весеннего равноденствия

В День весеннего равноденствия-2021 отправляйте красивые картинки и поздравительные открытки своим любимым и дорогим людям

Сегодня, 20 марта, как раз на весеннее равноденствие, мы прощаемся с зимой и приветствуем приход весны. Поздравляем вас с Днем весеннего равноденствия и предлагаем милые, нежные, прикольные и позитивные пожелания, открытки и картинки в этот день. Отправляйте их своим родным, знакомым и друзьям.

А еще не забывайте делать приятные сюрпризы и подарки близким людям. В этом вам поможет наш календарь праздников на март, в котором вы найдете интересные идеи полезных и приятных подарков на весенние праздники.

Равноденствие Фото: Pexels

С Днем весеннего равноденствия: прикольные поздравления в стихах

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Равны сегодня день и ночь,

Стремглав бегут сомненья прочь,

Вступает в полные права,

Красавица Весна красна!



Солнце выше с каждым днем,

И лучи теплее в нем,

Потому что за окном

День длиннее с каждым днем!

С Днем весеннего равноденствия: открытки и милые пожелания Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Днем весеннего равноденствия своими словами

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Вот и наступил День весеннего равноденствия, когда ночь испугалась солнца и побыстрее спряталась от него. Пусть так же отступят в тень и спрячутся подальше все неприятности и болезни, которые преследовали тебя этой долгой зимой. И пусть солнце зажжет искорки в твоих веселых и ярких глазах!

С Днем весеннего равноденствия: открытки и стихи Фото: bonnycards

Короткое смс с Днем весеннего равноденствия

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День становится равным ночи,

Пробуждаются все ото сна,

Ты открой свои ясные очи,

Приглядись – за окошком весна!

Лучшее поздравление с Днем весеннего равноденствия

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В мире все, как на весах,

Пролетают сутки прочь.

Солнце светит в небесах,

А потом приходит ночь.



И порядок есть давно –

Ослепительной весной,

Март поставит знак "равно"

Между солнцем и луной.

Яркие картинки с Днем весеннего равноденствия и позитивные открытки Фото: bonnycards

С Днем весеннего равноденствия-2021: душевные пожелания

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Март царит на Земле,

День сравняется с ночью,

Так скажу я тебе:

Это здорово, точно.



Дольше будет светло

Нам с тобой вечерами,

И что лето пришло,

Не заметим мы сами.



В равноденствия день,

В этот праздник весенний,

Пожелаю тебе

Много-много везенья!

Яркие открытки в День весеннего равновесия-2021 Фото: bonnycards

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