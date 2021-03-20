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Эффектные открытки и картинки в День весеннего равноденствия

Сегодня, 05:35

В День весеннего равноденствия-2021 отправляйте красивые картинки и поздравительные открытки своим любимым и дорогим людям

Сегодня, 20 марта, как раз на весеннее равноденствие, мы прощаемся с зимой и приветствуем приход весны. Поздравляем вас с Днем весеннего равноденствия и предлагаем милые, нежные, прикольные и позитивные пожелания, открытки и картинки в этот день. Отправляйте их своим родным, знакомым и друзьям.

А еще не забывайте делать приятные сюрпризы и подарки близким людям. В этом вам поможет наш календарь праздников на март, в котором вы найдете интересные идеи полезных и приятных подарков на весенние праздники.

Равноденствие
Равноденствие
Фото: Pexels

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С Днем весеннего равноденствия: прикольные поздравления в стихах

***

Равны сегодня день и ночь,
Стремглав бегут сомненья прочь,
Вступает в полные права,
Красавица Весна красна!

Солнце выше с каждым днем,
И лучи теплее в нем,
Потому что за окном
День длиннее с каждым днем!

С Днем весеннего равноденствия: открытки и милые пожелания
С Днем весеннего равноденствия: открытки и милые пожелания
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Днем весеннего равноденствия своими словами

***

Вот и наступил День весеннего равноденствия, когда ночь испугалась солнца и побыстрее спряталась от него. Пусть так же отступят в тень и спрячутся подальше все неприятности и болезни, которые преследовали тебя этой долгой зимой. И пусть солнце зажжет искорки в твоих веселых и ярких глазах!

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С Днем весеннего равноденствия: открытки и стихи
С Днем весеннего равноденствия: открытки и стихи
Фото: bonnycards

Короткое смс с Днем весеннего равноденствия

***

День становится равным ночи,
Пробуждаются все ото сна,
Ты открой свои ясные очи,
Приглядись – за окошком весна!

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Лучшее поздравление с Днем весеннего равноденствия

***

В мире все, как на весах,
Пролетают сутки прочь.
Солнце светит в небесах,
А потом приходит ночь.

И порядок есть давно –
Ослепительной весной,
Март поставит знак "равно"
Между солнцем и луной.

Яркие картинки с Днем весеннего равноденствия и позитивные открытки
Яркие картинки с Днем весеннего равноденствия и позитивные открытки
Фото: bonnycards

С Днем весеннего равноденствия-2021: душевные пожелания

***

Март царит на Земле,
День сравняется с ночью,
Так скажу я тебе:
Это здорово, точно.

Дольше будет светло
Нам с тобой вечерами,
И что лето пришло,
Не заметим мы сами.

В равноденствия день,
В этот праздник весенний,
Пожелаю тебе
Много-много везенья!

Яркие открытки в День весеннего равновесия-2021
Яркие открытки в День весеннего равновесия-2021
Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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