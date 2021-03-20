Эффектные открытки и картинки в День весеннего равноденствия
В День весеннего равноденствия-2021 отправляйте красивые картинки и поздравительные открытки своим любимым и дорогим людям
Сегодня, 20 марта, как раз на весеннее равноденствие, мы прощаемся с зимой и приветствуем приход весны. Поздравляем вас с Днем весеннего равноденствия и предлагаем милые, нежные, прикольные и позитивные пожелания, открытки и картинки в этот день. Отправляйте их своим родным, знакомым и друзьям.
А еще не забывайте делать приятные сюрпризы и подарки близким людям. В этом вам поможет наш календарь праздников на март, в котором вы найдете интересные идеи полезных и приятных подарков на весенние праздники.
С Днем весеннего равноденствия: прикольные поздравления в стихах
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Равны сегодня день и ночь,
Стремглав бегут сомненья прочь,
Вступает в полные права,
Красавица Весна красна!
Солнце выше с каждым днем,
И лучи теплее в нем,
Потому что за окном
День длиннее с каждым днем!
Добрые поздравления с Днем весеннего равноденствия своими словами
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Вот и наступил День весеннего равноденствия, когда ночь испугалась солнца и побыстрее спряталась от него. Пусть так же отступят в тень и спрячутся подальше все неприятности и болезни, которые преследовали тебя этой долгой зимой. И пусть солнце зажжет искорки в твоих веселых и ярких глазах!
Короткое смс с Днем весеннего равноденствия
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День становится равным ночи,
Пробуждаются все ото сна,
Ты открой свои ясные очи,
Приглядись – за окошком весна!
Лучшее поздравление с Днем весеннего равноденствия
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В мире все, как на весах,
Пролетают сутки прочь.
Солнце светит в небесах,
А потом приходит ночь.
И порядок есть давно –
Ослепительной весной,
Март поставит знак "равно"
Между солнцем и луной.
С Днем весеннего равноденствия-2021: душевные пожелания
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Март царит на Земле,
День сравняется с ночью,
Так скажу я тебе:
Это здорово, точно.
Дольше будет светло
Нам с тобой вечерами,
И что лето пришло,
Не заметим мы сами.
В равноденствия день,
В этот праздник весенний,
Пожелаю тебе
Много-много везенья!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
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