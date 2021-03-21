21 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 21 березня в історії

Яке сьогодні свято, 21 березня? Всесвітній день поезії, Міжнародний день ляльок, Міжнародний день людини з синдромом Дауна. 1-ша неділя Великого посту, Торжество Православ'я – у православному календарі. Вербоносіца – в народному календарі. Іменини святкують: Афанасій, Володимир, Іван.

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Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 21 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 березня.

21 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день поезії (World Poetry Day) проводиться з 1999 року під егідою ЮНЕСКО з метою привернення до поезії суспільної уваги, об'єднання країн, народів, культури і пошуку спільної мови між людьми.

проводиться з 1999 року під егідою ЮНЕСКО з метою привернення до поезії суспільної уваги, об'єднання країн, народів, культури і пошуку спільної мови між людьми. Міжнародний день ляльок ( International Day of Puppetry) – з ініціативи іранського діяча лялькового театру Джівада Золфагаріхо свято всіх професіоналів-лялькарів і шанувальників лялькового театру ляльок відзначається з 2003 року.

– з ініціативи іранського діяча лялькового театру Джівада Золфагаріхо свято всіх професіоналів-лялькарів і шанувальників лялькового театру ляльок відзначається з 2003 року. Міжнародний день людини з синдромом Дауна (World Down Syndrome Day) відзначається в світі з 2012 року за ініціативою ООН з метою підвищення рівня інформованості людей про це захворювання. Дата 21 березня символізує трисомії однієї з хромосом: у людини з синдромом Дауна 21-ша хромосома наявна в трьох копіях.

відзначається в світі з 2012 року за ініціативою ООН з метою підвищення рівня інформованості людей про це захворювання. Дата 21 березня символізує трисомії однієї з хромосом: у людини з синдромом Дауна 21-ша хромосома наявна в трьох копіях. Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) проводиться щорічно 21 березня під егідою ООН з 1966 року в пам'ять про жертви мирної демонстрації протесту 1960 року проти законів режиму апартеїду про обов'язкову паспортизацію африканців у ПАР.

проводиться щорічно 21 березня під егідою ООН з 1966 року в пам'ять про жертви мирної демонстрації протесту 1960 року проти законів режиму апартеїду про обов'язкову паспортизацію африканців у ПАР. Міжнародний день лісів (International Day of Forests) або Всесвітній день захисту лісів був заснований у 1971 році за ініціативою Європейської конфедерації сільського господарства і приурочений до дня весняного рівнодення. Проводиться з метою підвищення обізнаності суспільства про значення лісів на планеті і важливість їх збереження.

був заснований у 1971 році за ініціативою Європейської конфедерації сільського господарства і приурочений до дня весняного рівнодення. Проводиться з метою підвищення обізнаності суспільства про значення лісів на планеті і важливість їх збереження. День працівників ЖЕК в Україні – професійне свято працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення з 1995 року щорічно відзначається в третю неділю березня і в 2021 році припадає на 21-ше число.

Яке сьогодні свято

21 березня в православній церкві відзначається 1-ша неділя Великого посту, Торжество Православ'я. Шанується пам'ять преподобного Феофілакта, сповідника, єпископа Нікомидійського, апостола Єрма, священномученика Феодорита, пресвітера Антіохійського, преподобного Дометія.

У народі 21 березня відзначалася Вербоносиця. Цей день був приурочений до весняного рівнодення, яке зазвичай припадало на 20 або 21 березня, а тому ще називався Весняний сонцеворот. Вважалося, що в цей період починалася справжня весна. Також люди вшановували вербу – в цей час вона вже починала розпускатися.

Прикмети на 21 березня

якщо в дім принести гілочки верби, вона вижене всі неприємності, сварки і хвороби;

цього дня у жодному разі не можна садити вербу;

якщо хмари швидкі і високі – до гарної погоди;

якщо сніг лягає на поля хвилями – до врожаю хліба та овочів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 березня

1846 – бельгійський музичний майстер Адольф Сакс запатентував саксофон.

1927 – в Києві вийшов перший номер української "Літературної газети".

1999 – завершився перший обліт людьми Землі на повітряній кулі.

2006 – Джек Дорсі відправив перше повідомлення у створеній ним соціальній мережі "Твіттер".

2014 – Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС.

Хто народився 21 березня

1825 – Олександр Можайський, російський винахідник, один із піонерів авіації.

1839 – Модест Мусоргський, російський композитор.

1877 – Моріс Фарман, французький авіатор, творець першого в світі пасажирського літака.

1929 – Юрій Мушкетик, радянський і український письменник, голова Спілки письменників України 1986-2001 рр.

1946 – Тімоті Далтон, англійський актор, один із виконавців ролі Джеймса Бонда.

1958 – Гері Олдмен, англійський актор, кінорежисер, продюсер, музикант.

1962 – Меттью Бродерік, американський актор, кінорежисер, співак.

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