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21 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 21 березня в історії

Яке сьогодні свято, 21 березня? Всесвітній день поезії, Міжнародний день ляльок, Міжнародний день людини з синдромом Дауна. 1-ша неділя Великого посту, Торжество Православ'я – у православному календарі. Вербоносіца – в народному календарі. Іменини святкують: Афанасій, Володимир, Іван.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 21 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 березня.

21 березня: яке сьогодні свято
21 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день поезії (World Poetry Day) проводиться з 1999 року під егідою ЮНЕСКО з метою привернення до поезії суспільної уваги, об'єднання країн, народів, культури і пошуку спільної мови між людьми.
  • Міжнародний день ляльок ( International Day of Puppetry) – з ініціативи іранського діяча лялькового театру Джівада Золфагаріхо свято всіх професіоналів-лялькарів і шанувальників лялькового театру ляльок відзначається з 2003 року.
  • Міжнародний день людини з синдромом Дауна (World Down Syndrome Day) відзначається в світі з 2012 року за ініціативою ООН з метою підвищення рівня інформованості людей про це захворювання. Дата 21 березня символізує трисомії однієї з хромосом: у людини з синдромом Дауна 21-ша хромосома наявна в трьох копіях.
  • Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) проводиться щорічно 21 березня під егідою ООН з 1966 року в пам'ять про жертви мирної демонстрації протесту 1960 року проти законів режиму апартеїду про обов'язкову паспортизацію африканців у ПАР.
  • Міжнародний день лісів (International Day of Forests) або Всесвітній день захисту лісів був заснований у 1971 році за ініціативою Європейської конфедерації сільського господарства і приурочений до дня весняного рівнодення. Проводиться з метою підвищення обізнаності суспільства про значення лісів на планеті і важливість їх збереження.
  • День працівників ЖЕК в Україні – професійне свято працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення з 1995 року щорічно відзначається в третю неділю березня і в 2021 році припадає на 21-ше число.

Яке сьогодні свято

21 березня в православній церкві відзначається 1-ша неділя Великого посту, Торжество Православ'я. Шанується пам'ять преподобного Феофілакта, сповідника, єпископа Нікомидійського, апостола Єрма, священномученика Феодорита, пресвітера Антіохійського, преподобного Дометія.

У народі 21 березня відзначалася Вербоносиця. Цей день був приурочений до весняного рівнодення, яке зазвичай припадало на 20 або 21 березня, а тому ще називався Весняний сонцеворот. Вважалося, що в цей період починалася справжня весна. Також люди вшановували вербу – в цей час вона вже починала розпускатися.

Прикмети на 21 березня

  • якщо в дім принести гілочки верби, вона вижене всі неприємності, сварки і хвороби;
  • цього дня у жодному разі не можна садити вербу;
  • якщо хмари швидкі і високі – до гарної погоди;
  • якщо сніг лягає на поля хвилями – до врожаю хліба та овочів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 березня

  • 1846 – бельгійський музичний майстер Адольф Сакс запатентував саксофон.
  • 1927 – в Києві вийшов перший номер української "Літературної газети".
  • 1999 – завершився перший обліт людьми Землі на повітряній кулі.
  • 2006 – Джек Дорсі відправив перше повідомлення у створеній ним соціальній мережі "Твіттер".
  • 2014 – Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС.

Хто народився 21 березня

  • 1825 – Олександр Можайський, російський винахідник, один із піонерів авіації.
  • 1839 – Модест Мусоргський, російський композитор.
  • 1877 – Моріс Фарман, французький авіатор, творець першого в світі пасажирського літака.
  • 1929 – Юрій Мушкетик, радянський і український письменник, голова Спілки письменників України 1986-2001 рр.
  • 1946 – Тімоті Далтон, англійський актор, один із виконавців ролі Джеймса Бонда.
  • 1958 – Гері Олдмен, англійський актор, кінорежисер, продюсер, музикант.
  • 1962 – Меттью Бродерік, американський актор, кінорежисер, співак.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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