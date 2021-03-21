21 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 21 березня в історії
Яке сьогодні свято, 21 березня? Всесвітній день поезії, Міжнародний день ляльок, Міжнародний день людини з синдромом Дауна. 1-ша неділя Великого посту, Торжество Православ'я – у православному календарі. Вербоносіца – в народному календарі. Іменини святкують: Афанасій, Володимир, Іван.
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Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 21 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 березня.
- Всесвітній день поезії (World Poetry Day) проводиться з 1999 року під егідою ЮНЕСКО з метою привернення до поезії суспільної уваги, об'єднання країн, народів, культури і пошуку спільної мови між людьми.
- Міжнародний день ляльок ( International Day of Puppetry) – з ініціативи іранського діяча лялькового театру Джівада Золфагаріхо свято всіх професіоналів-лялькарів і шанувальників лялькового театру ляльок відзначається з 2003 року.
- Міжнародний день людини з синдромом Дауна (World Down Syndrome Day) відзначається в світі з 2012 року за ініціативою ООН з метою підвищення рівня інформованості людей про це захворювання. Дата 21 березня символізує трисомії однієї з хромосом: у людини з синдромом Дауна 21-ша хромосома наявна в трьох копіях.
- Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) проводиться щорічно 21 березня під егідою ООН з 1966 року в пам'ять про жертви мирної демонстрації протесту 1960 року проти законів режиму апартеїду про обов'язкову паспортизацію африканців у ПАР.
- Міжнародний день лісів (International Day of Forests) або Всесвітній день захисту лісів був заснований у 1971 році за ініціативою Європейської конфедерації сільського господарства і приурочений до дня весняного рівнодення. Проводиться з метою підвищення обізнаності суспільства про значення лісів на планеті і важливість їх збереження.
- День працівників ЖЕК в Україні – професійне свято працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення з 1995 року щорічно відзначається в третю неділю березня і в 2021 році припадає на 21-ше число.
21 березня в православній церкві відзначається 1-ша неділя Великого посту, Торжество Православ'я. Шанується пам'ять преподобного Феофілакта, сповідника, єпископа Нікомидійського, апостола Єрма, священномученика Феодорита, пресвітера Антіохійського, преподобного Дометія.
У народі 21 березня відзначалася Вербоносиця. Цей день був приурочений до весняного рівнодення, яке зазвичай припадало на 20 або 21 березня, а тому ще називався Весняний сонцеворот. Вважалося, що в цей період починалася справжня весна. Також люди вшановували вербу – в цей час вона вже починала розпускатися.
Прикмети на 21 березня
- якщо в дім принести гілочки верби, вона вижене всі неприємності, сварки і хвороби;
- цього дня у жодному разі не можна садити вербу;
- якщо хмари швидкі і високі – до гарної погоди;
- якщо сніг лягає на поля хвилями – до врожаю хліба та овочів.
- 1846 – бельгійський музичний майстер Адольф Сакс запатентував саксофон.
- 1927 – в Києві вийшов перший номер української "Літературної газети".
- 1999 – завершився перший обліт людьми Землі на повітряній кулі.
- 2006 – Джек Дорсі відправив перше повідомлення у створеній ним соціальній мережі "Твіттер".
- 2014 – Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС.
- 1825 – Олександр Можайський, російський винахідник, один із піонерів авіації.
- 1839 – Модест Мусоргський, російський композитор.
- 1877 – Моріс Фарман, французький авіатор, творець першого в світі пасажирського літака.
- 1929 – Юрій Мушкетик, радянський і український письменник, голова Спілки письменників України 1986-2001 рр.
- 1946 – Тімоті Далтон, англійський актор, один із виконавців ролі Джеймса Бонда.
- 1958 – Гері Олдмен, англійський актор, кінорежисер, продюсер, музикант.
- 1962 – Меттью Бродерік, американський актор, кінорежисер, співак.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.
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