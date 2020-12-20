20 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 20 декабря? Международный день солидарности людей. День святителя Амвросия, преподобного Нила Столобенского – в православном календаре. Четвертое воскресенье Адвента – у католиков. Амвросимов день – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 декабря.

20 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day) отмечается под эгидой ООН и был провозглашен в 2006 году в честь проведения первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.

отмечается под эгидой ООН и был провозглашен в 2006 году в честь проведения первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. День сотрудников органов государственной и национальной безопасности – профессиональный праздник отмечается 20 декабря во многих постсоветских странах.

– профессиональный праздник отмечается 20 декабря во многих постсоветских странах. День Основания празднует Макао.

празднует Макао. День национального траура чтится в Панаме в память о событиях 1989 года, когда американская армия напала на столицу страны.

Какой сегодня праздник

Западные христиане в 2020 году 20 декабря отмечают четвертое воскресенье Адвента. В это предрождественское время по традиции зажигают первые три свечи и присоединяют последнюю – Ангельскую Свечу.

20 декабря в православной церкви чтится память святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобного Нила Столобенского, преподобного Антония Сийского, иеромонаха, преподобного Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах, преподобномученика Афинодора Месопотамского, преподобного Павла Послушливого. Празднование Селигерской (Владимирской) иконы Божией Матери.

В народе 20 декабря отмечали Амвросимов день. С этого периода люди начинали готовиться к одному из главных праздников – Рождеству Христову. В завершении года после Николы Зимнего и до самого Рождества больше не было серьезных церковных праздников, а потому про этот день говорили: "Амвросий праздники отбросил".

Приметы на 20 декабря

с дня Амвросия незамужние девушки садились за шитье – на грядущее житье и готовили себе приданое;

а вот тяжелую и грязную работу на Амвросия выполнять нельзя;

мокрый снег в этот день принесет влажное лето;

если день Амвросия солнечный и ясный – лето также будет ясным;

облачная погода – к снегопаду.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1699 – вышел указ Петра I о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января.

1868 – во Львове основано Украинское общество "Просвита".

1906 – "Кобзарь" Тараса Шевченко впервые издан на русском языке.

1938 – в СССР введены трудовые книжки – официальный документ, содержащий записи о трудоустройстве граждан.

2000 – парламент Великобритании одобрил клонирование в медицинских целях.

Кто родился 20 декабря

1629 – Питер де Хох, голландский художник.

1738 – Клодион, французский скульптор.

1898 – Айрин Данн, американская актриса театра и кино.

1945 – Питер Крисс, американский музыкант, ударник рок-группы Kiss.

1960 – Ким Ки Дук, корейский кинорежиссер.

1974 – Василий Слипак, украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы.

1983 – Джона Хилл, американский актер, продюсер, сценарист, режиссер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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