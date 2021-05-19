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19 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

Всемирный день семейного врача – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 19 мая

19 мая: какой сегодня праздник
19 мая: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

Какой сегодня праздник, 19 мая? Всемирный день семейного врача. День праведного Иова – в православном и народном календаре. Именины празднуют Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов, Марфа.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 19 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 мая.

  • Всемирный день семейного врача (World Family Doctor Day) отмечается по инициативе Всемирной организации семейных врачей (WONCA) с 2010 года с целью подчеркнуть роль и вклад семейных врачей в системе здравоохранения во всем мире.
  • День всеобщей молитвы отмечается в Дании.
  • День военного флага и День поминовения чтится в Финляндии.

Какой сегодня праздник

19 мая в православной церкви чтится память праведного Иова Многострадального, преподобного Иова Почаевского, мучеников Варвара, воина, Вакха, Калимаха и Дионисия, мученика Парфения, мученика Варвара, бывшего разбойника.

В народе 19 мая почитался Иов Горошник. Другое название дня – Россенник, потому что в этот период наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.

Приметы на 19 мая

  • если на Иова Горошника посеять горох – будет хороший урожай;
  • обильная роса на Горошника – к богатому урожаю огурцов;
  • ясный день обещает богатый урожай.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 мая

  • 1861 – в Сумах открылась первая в Украине воскресная школа.
  • 1910 – Земля пересекла хвост кометы Галлея.
  • 1980 – состоялась премьера фильма Андрея Тарковского "Сталкер" по мотивам романа братьев Стругацких "Пикник на обочине".

Кто родился 19 мая

  • 1930 – Леонид Харитонов, советский актер театра и кино.
  • 1945 – Пит Таунсенд, английский музыкант, лидер группы The Who.
  • 1946 – Микеле Плачидо, итальянский киноактер и кинорежиссер.
  • 1977 – Наталия Орейро, уругвайская певица и актриса.
  • 1989 – Позитив, украинский музыкант.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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