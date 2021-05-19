19 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день сімейного лікаря – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 19 травня

19 травня: яке сьогодні свято Фото: Pexels

Яке сьогодні свято, 19 травня? Всесвітній день сімейного лікаря. День праведного Іова – в православному і народному календарі. Іменини святкують Василь, Денис, Іван, Іларіон, Іов, Марфа.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 19 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 19 травня.

Всесвітній день сімейного лікаря (World Family Doctor Day) відзначається з ініціативи Всесвітньої організації сімейних лікарів (WONCA) з 2010 року з метою зазначити роль і внесок сімейних лікарів у системі охорони здоров'я в усьому світі.

відзначається з ініціативи Всесвітньої організації сімейних лікарів (WONCA) з 2010 року з метою зазначити роль і внесок сімейних лікарів у системі охорони здоров'я в усьому світі. День загальної молитви відзначається в Данії.

відзначається в Данії. День військового прапора і день поминання шанується у Фінляндії.

Яке сьогодні свято

19 травня в православній церкві шанується пам'ять праведного Іова Багатостраждального, преподобного Іова Почаївського, мучеників Варвара, воїна, Вакха, Калимаха та Діонісія, мученика Парфенія, мученика Варвара, колишнього розбійника.

У народі 19 травня шанувався Іов Горошник. Інша назва дня – Росяник, тому що в цей період спостерігалися рясні роси, які вважалися дуже корисними для городніх рослин.

Прикмети на 19 травня

якщо на Іова Горошника посіяти горох – буде хороший урожай;

рясна роса на Горошника – до багатого врожаю огірків;

ясний день обіцяє багатий урожай.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 травня

1861 – в Сумах відкрилася перша в Україні недільна школа.

1910 – Земля перетнула хвіст комети Галлея.

1980 – відбулася прем'єра фільму Андрія Тарковського "Сталкер" за мотивами роману братів Стругацьких "Пікнік на узбіччі".

Хто народився 19 травня

1930 – Леонід Харитонов, радянський актор театру і кіно.

1945 – Піт Таунсенд, англійський музикант, лідер групи The Who.

1946 – Мікеле Плачідо, італійський кіноактор і кінорежисер.

1977 – Наталія Орейро, уругвайська співачка і актриса.

1989 – Позитив, український музикант.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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