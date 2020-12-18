18 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 18 декабря? Международный день мигрантов. День памяти преподобного Саввы Освященного – в православном календаре. Саввин день – в народном календаре. Именины празднуют: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 декабря.

18 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день мигрантов (International Migrants Day) – отмечается ежегодно с 1990 года под эгидой ООН в честь принятия в 2000 году Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

– отмечается ежегодно с 1990 года под эгидой ООН в честь принятия в 2000 году Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Международный день арабского языка – праздник для одного из шести официальных языков ООН отмечается в организации с 2010 года с целью укрепления межкультурного диалога и развития многоязычного мира.

– праздник для одного из шести официальных языков ООН отмечается в организации с 2010 года с целью укрепления межкультурного диалога и развития многоязычного мира. День работников органов ЗАГСа – профессиональный праздник работников государственных органов регистрации актов гражданского состояния берет свою историю со времен СССР, и в постсоветское время многие страны продолжают отмечать праздник в этот день.

– профессиональный праздник работников государственных органов регистрации актов гражданского состояния берет свою историю со времен СССР, и в постсоветское время многие страны продолжают отмечать праздник в этот день. День полиции празднуется в Молдове с 1990 года в честь принятия Закона о полиции.

празднуется в Молдове с 1990 года в честь принятия Закона о полиции. День работников страхового рынка – в Кыргызстане отмечается, начиная с 2017 года.

– в Кыргызстане отмечается, начиная с 2017 года. Национальный день празднует Катар.

празднует Катар. День республики отмечает Нигер.

Какой сегодня праздник

18 декабря в православной церкви чтится память преподобного Саввы Освященного, святителя Гурия, архиепископа Казанского, мученика Анастасия Аквилейского, преподобных Кариона монаха и сына его Захарии, египтян.

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В народе 18 декабря почитался Саввин день. Люди говорили, что святой Савва продолжает Варварину работу – морозит реки и озера, укрепляет зимние дороги. Об этом дне была поговорка: "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает".

Приметы на 18 декабря

на Савву не положено работать;

в Саввин день запрещено ругаться, особенно тем, у кого есть лошади, иначе на зимней дороге будет подстерегать беда;

если в Саввин день огонь в печи красный и поленья трещат – будут сильные морозы;

дым из трубы уходит вверх – к морозу, а если стелется к земле – ждать снегопада.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1865 – принята 13-я поправка к конституции США, отменяющая рабство.

1890 – в Лондоне открылась первая в мире подземная электрифицированная железная дорога – метрополитен.

1892 – в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета Чайковского "Щелкунчик".

1917 – в Киеве открыта Украинская государственная академия искусств.

1940 – утвержден "План Барбаросса" нападения нацистской Германии на СССР.

1958 – запущен первый в мире спутник связи.

Кто родился 18 декабря

1856 – Джозеф Джон Томсон, английский физик, открывший электрон.

1892 – Николай Кулиш, украинский писатель, режиссер, драматург.

1921 – Юрий Никулин, советский киноактер, клоун, телеведущий, директор Цирка на Цветном бульваре.

1943 – Кит Ричардс, английский певец, гитарист, участник рок-группы The Rolling Stones.

1946 – Стивен Спилберг, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1963 – Брэд Питт, американский актер.

1964 – Стив Остин, американский реслер, киноактер.

1980 – Кристина Агилера, американская поп-певица, автор песен, танцовщица.

1989 – Эшли Бенсон, американская актриса театра, кино и телевидения.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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