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16 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 января в истории

Какой сегодня праздник, 16 января? Всемирный день Битлз. День памяти пророка Малахии и мученика Гордия – в православном календаре. Гордеев день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Гордей, Ирина.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 января.

16 января: какой сегодня праздник
16 января: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • Всемирный день Битлз (World Beatles Day) отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО в честь открытия в 1957 году в Ливерпуле клуба The Cavern, где начинали играть будущие битлы. А позже 16 января 1964 года журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде.
  • День ледовара – в середине зимы все заливщики льда на ледовых аренах и небольших катках отмечают свой профессиональный праздник, который приурочен ко дню рождения американца Фрэнка Замбони, придумавшего ледовый комбайн.
  • День памяти киборгов – чтится во многих городах Украины в честь защитников, которые держали оборону Донецкого аэропорта с мая 2014 по январь 2015 во время войны на востоке Украины.
  • День свободы вероисповедания в Америке (Religious Freedom Day) в этот день в 1786 году Генеральной Ассамблеей штата Вирджиния было принято Положение о свободе вероисповедания.
  • День учителя отмечает Таиланд с 1956 года.

Какой сегодня праздник

16 января в православной церкви отмечался день памяти пророка Малахии, мученика Гордия Каппадокийского, преподобной Женевьевы Парижской.

В народе 16 января отмечался Гордеев день. Считалось, что, возвращаясь с гулянья, голодные ведьмы доят коров до смерти. Чтобы уберечься от нечистой силы, люди обращались к домовому с просьбой сохранить домашний скот, а еще варили овсяную кашу на молоке, ели сами и кормили нею коров.

Приметы на 16 января

  • в Гордеев день ни в коем случае нельзя ничем хвастаться и гордиться, чтобы не сглазить себя и семью;
  • только в этот день знахари могли лечить припадочных больных и сводить сглаз и порчу с человека.
  • по погоде в этот день судили о том, каким будет март;
  • белые облака на Гордея предвещали вьюгу.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 16 января

  • 1909 – экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.
  • 1919 – в Киеве создана Украинская республиканская капелла.
  • 1943 – в СССР установлены воинские звания высшего командного состава: маршал авиации, маршал артиллерии, маршал бронетанковых войск.
  • 1957 – в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, в котором начинали выступать участники группы The Beatles.
  • 1969 – советские космические корабли "Союз-4" и "Союз-5" провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.
  • 1973 – "Луноход-2" отправился в путешествие по поверхности Луны.

Кто родился 16 января

  • 1728 – Никколо Пиччинни, итальянский и французский композитор.
  • 1941 – Ришар Боренже, французский актер, певец, литератор.
  • 1959 – Шаде Аду, британская певица, автор песен, лидер группы Sade.
  • 1966 – Василий Попадюк, украинский скрипач.
  • 1969 – Даниела Эскобар, бразильская актриса кино и сериалов, телеведущая.
  • 1973 – Джози Дэвис, американская актриса кино и телевидения.
  • 1974 – Кейт Мосс, британская супермодель и актриса.
  • 1980 – Лин-Мануэль Миранда, американский композитор, певец, актер, драматург.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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