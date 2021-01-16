16 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 16 січня в історії

Яке сьогодні свято, 16 січня? Всесвітній день Бітлз. День пам'яті пророка Малахії і мученика Гордія – в православному календарі. Гордєєв день – у народному календарі. Іменини святкують: Василь, Гордій, Ірина.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 16 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 16 січня.

16 січня: яке сьогодні свято Фото: Depositphotos

Всесвітній день Бітлз (World Beatles Day) відзначається з 2001 року за рішенням ЮНЕСКО на честь відкриття у 1957 році в Ліверпулі клубу The Cavern, де починали грати майбутні бітли. А пізніше 16 січня 1964 року журнал Cashbox присвоїв пісні I Want To Hold Your Hand перше місце в американському хіт-параді.

відзначається з 2001 року за рішенням ЮНЕСКО на честь відкриття у 1957 році в Ліверпулі клубу The Cavern, де починали грати майбутні бітли. А пізніше 16 січня 1964 року журнал Cashbox присвоїв пісні I Want To Hold Your Hand перше місце в американському хіт-параді. День ледовара – в середині зими всі заливники льоду на льодових аренах і невеликих катках відзначають своє професійне свято, яке приурочене до дня народження американця Френка Замбоні, який придумав льодовий комбайн.

– в середині зими всі заливники льоду на льодових аренах і невеликих катках відзначають своє професійне свято, яке приурочене до дня народження американця Френка Замбоні, який придумав льодовий комбайн. День пам'яті кіборгів – шанується у багатьох містах України на честь захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з травня 2014 по січень 2015 під час війни на сході України.

– шанується у багатьох містах України на честь захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з травня 2014 по січень 2015 під час війни на сході України. День свободи віросповідання в Америці (Religious Freedom Day) цього дня у 1786 році Генеральною Асамблеєю штату Вірджинія було прийнято Положення про свободу віросповідання.

цього дня у 1786 році Генеральною Асамблеєю штату Вірджинія було прийнято Положення про свободу віросповідання. День вчителя відзначає Таїланд із 1956 року.

Яке сьогодні свято

16 січня в православній церкві відзначався день пам'яті пророка Малахії, мученика Гордія Каппадокійського, преподобної Женев'єви Паризької..

У народі 16 січня відзначався Гордєєв день. Вважалося, що, повертаючись з гулянки, голодні відьми доять корів до смерті. Щоб уберегтися від нечистої сили, люди зверталися до домового з проханням зберегти домашню худобу, а ще варили вівсяну кашу на молоці, їли самі і годували нею корів.

Прикмети на 16 січня

в Гордєєв день у жодному разі не можна нічим хвалитися і пишатися, щоб не наврочити себе і сім'ю;

лише цього дня знахарі могли лікувати припадочних хворих, зводити пристріт і порчу з людини.

по погоді цього дня судили про те, яким буде березень;

білі хмари на Гордія віщували завірюху.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 січня

1909 – експедиція Ернеста Шеклтона відкрила південний магнітний полюс Землі.

1919 – в Києві створена Українська республіканська капела.

1943 – в СРСР встановлені військові звання вищого командного складу: маршал авіації, маршал артилерії, маршал бронетанкових військ.

1957 – в Ліверпулі відкрився клуб The Cavern, в якому починали виступати учасники групи The Beatles.

1969 – радянські космічні кораблі "Союз-4" і "Союз-5" провели першу пілотовану стиковку на орбіті Землі.

1973 – "Луноход-2" вирушив у подорож по поверхні Місяця.

Хто народився 16 січня

1728 – Нікколо Пиччинни, італійський і французький композитор.

1941 – Рішар Боренже, французький актор, співак, літератор.

1959 – Шаде Аду, британська співачка, автор пісень, лідер групи Sade.

1966 – Василь Попадюк, український скрипаль.

1969 – Даніела Ескобар, бразильська актриса кіно і серіалів, телеведуча.

1973 – Джозі Девіс, американська актриса кіно і телебачення.

1974 – Кейт Мосс, британська супермодель і актриса.

1980 – Лін-Мануель Міранда, американський композитор, співак, актор, драматург.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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