Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

1 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 06:20

День праці, Страсна субота – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 1 травня

Яке сьогодні свято, 1 травня? День праці. Страсна субота – в православному календарі. Кузьма Огородник – в народному календарі. Вальпургієва ніч – в язичницькому календарі. Іменини святкують: Василь, Віктор, Віссаріон, Юхим, Іван, Кузьма, Михайло, Тамара, Фелікс.

Читайте також:
Привітання з прийдешніми травневими святами в прозі, картинки і листівки

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 1 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі подіяї, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 1 травня.

1 травня: яке сьогодні свято
1 травня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день солідарності трудящих або День праці – революційне свято було організовано в 1889 році Паризьким конгресом II Інтернаціоналу в пам'ять про робітників, які загинули під час страйку в Америці у 1886 році. Згодом свято втратило політичне забарвлення, ставши днем весни і праці.
  • Всесвітній день садівництва відзначається в першу суботу травня і в 2021 році припадає на 1 травня.
  • Вальпургієва ніч або Бельтайн – вранці завершується язичницьке відьомське свято, присвячене зустрічі весни з літом, яке щорічно проводиться в ніч на 1 травня.
  • День єдності народу відзначається в Казахстані.

Яке сьогодні свято

1 травня в православній церкві настає Велика субота – останній день Страсного тижня і Великого посту, що передує світлому святу Великодня. У цей день віруючі згадують поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа, а також зішестя Господа в пекло. Також в цей день ідуть останні приготування до святкування Воскресіння Христового, яке проходить в ніч з суботи на неділю.

У цей день шанується пам'ять преподобного Іоана, учня преподобного Григорія Декаполіта, мучеників Віктора, Зотика, Зинона, Акиндина і Северіана, святителя Косми, сповідника, єпископа Халкидонського, і преподобного Авксентія, мученика Іоана Нового з Яніни. Святкування Максимівської ікони Божої Матері.

У народі 1 травня шанувався Кузьма Огородник. Вважається, що з цього дня починає кувати в лісі зозуля. По цій птиці селяни орієнтувалися, коли розпочинати польові роботи.

Прикмети на 1 травня

  • якщо зозуля закувала – час сіяти льон;
  • зозуля кує на сухому дереві – до похолодання;
  • якщо початок місяця теплий, то в кінці буде холодно, і навпаки;
  • сильні дощі – до хорошого урожаю;
  • щоб волосся росло густо, як травнева трава, його потрібно змочити першим дощем;
  • у Велику суботу не можна займатися важкою і брудною роботою;
  • йдуть активні приготування до Великодня: можна пекти паски та фарбувати яйця;
  • Страсна субота – останній день Великого посту, коли ще не можна їсти скоромні продукти, тому дегустація великодніх страв заборонена.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 травня

  • 1707 – з'явилося Королівство Велика Британія після об'єднання Шотландії з Англією.
  • 1786 – прем'єра опери Вольфганга Амадея Моцарта "Весілля Фігаро".
  • 1840 – в Англії з'явилися у продажу перші в світі поштові марки.
  • 1851 – в Лондоні відкрилася перша Всесвітня виставка досягнень техніки і культури.
  • 1886 – страйк в Америці, в результаті якого загинули робітники, що стало передумовою створення Дня солідарності робітників усього світу.
  • 1924 – в Харкові випущений перший радянський гусеничний трактор "Комунар".
  • 1945 – під час Другої світової війни в Берліні над Рейхстагом піднято Прапор Перемоги.

Хто народився 1 травня

  • 1916 – Гленн Форд, американський кіноактор.
  • 1917 – Даніель Дарині, французька актриса і співачка.
  • 1924 – Віктор Астаф'єв, російський письменник, есеїст і драматург.
  • 1939 – Джуді Коллінз, американська фолк-і поп-співачка.
  • 1930 – Лев Колодуб, український радянський композитор, педагог.
  • 1942 – Анатолій Алексєєв, український філолог.
  • 1945 – Василь Зінкевич, український співак.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Реклама

Новини партнерів

Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть

Популярні статті

Вчора, 20:46Фаново

Вальпургієва ніч: що в жодному разі не можна робити

Вчора, 20:05Фаново

Привітання з прийдешніми травневими святами в прозі, картинки і листівки

Вчора, 19:06Зірково

Полякова заступилася за Лорак і заявила, що Костянтин Меладзе теж пропонував їй інтим

Вчора, 10:30Смачно

Лаваш із сиром на багатті: 5 варіантів для пікніка

Вчора, 05:04Events

Страсна п'ятниця: листівки, вірші і побажання

29 квітняФаново

Страсна п'ятниця-2021: чого не можна робити у цей день

29 квітняЗірково

Олена Кравець зробила каре і помолодшала на 10 років: Психанула, як то кажуть (фото)

29 квітняEvents

Страсна п'ятниця-2021: що обов'язково потрібно зробити в цей день

29 квітняФаново

Страсна п'ятниця-2021: головні прикмети дня

29 квітняАктуально

Новий glo™ hyper+ пропонує преміальний дизайн і смак без компромісів

29 квітняЗірково

Ірина Білик розлучається з чоловіком

29 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 29 квітня для всіх знаків зодіаку: Близнята, вам пощастить!

28 квітняЗірково

Відео дочки Пугачової розчулило шанувальників: Яка ж вона чарівна

28 квітняФаново

Привітання у віршах і картинках з Чистим четвергом

28 квітняСмачно

Як приготувати бограч на багатті – рецепт закарпатської страви

28 квітняФаново

Чистий четвер-2021: що не можна робити в свято

Новини партнерів

Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
30-летняя Рита Ора похвасталась формами в открытом купальнике
30-летняя Рита Ора похвасталась формами в открытом купальнике
Секрет впливу антисептика на профілактику COVID-19 розкрили вчені
Секрет впливу антисептика на профілактику COVID-19 розкрили вчені
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти