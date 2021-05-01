1 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День праці, Страсна субота – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 1 травня

Яке сьогодні свято, 1 травня? День праці. Страсна субота – в православному календарі. Кузьма Огородник – в народному календарі. Вальпургієва ніч – в язичницькому календарі. Іменини святкують: Василь, Віктор, Віссаріон, Юхим, Іван, Кузьма, Михайло, Тамара, Фелікс.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 1 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі подіяї, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 1 травня.

1 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день солідарності трудящих або День праці – революційне свято було організовано в 1889 році Паризьким конгресом II Інтернаціоналу в пам'ять про робітників, які загинули під час страйку в Америці у 1886 році. Згодом свято втратило політичне забарвлення, ставши днем весни і праці.

або – революційне свято було організовано в 1889 році Паризьким конгресом II Інтернаціоналу в пам'ять про робітників, які загинули під час страйку в Америці у 1886 році. Згодом свято втратило політичне забарвлення, ставши днем весни і праці. Всесвітній день садівництва відзначається в першу суботу травня і в 2021 році припадає на 1 травня.

відзначається в першу суботу травня і в 2021 році припадає на 1 травня. Вальпургієва ніч або Бельтайн – вранці завершується язичницьке відьомське свято, присвячене зустрічі весни з літом, яке щорічно проводиться в ніч на 1 травня.

або – вранці завершується язичницьке відьомське свято, присвячене зустрічі весни з літом, яке щорічно проводиться в ніч на 1 травня. День єдності народу відзначається в Казахстані.

Яке сьогодні свято

1 травня в православній церкві настає Велика субота – останній день Страсного тижня і Великого посту, що передує світлому святу Великодня. У цей день віруючі згадують поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа, а також зішестя Господа в пекло. Також в цей день ідуть останні приготування до святкування Воскресіння Христового, яке проходить в ніч з суботи на неділю.

У цей день шанується пам'ять преподобного Іоана, учня преподобного Григорія Декаполіта, мучеників Віктора, Зотика, Зинона, Акиндина і Северіана, святителя Косми, сповідника, єпископа Халкидонського, і преподобного Авксентія, мученика Іоана Нового з Яніни. Святкування Максимівської ікони Божої Матері.

У народі 1 травня шанувався Кузьма Огородник. Вважається, що з цього дня починає кувати в лісі зозуля. По цій птиці селяни орієнтувалися, коли розпочинати польові роботи.

Прикмети на 1 травня

якщо зозуля закувала – час сіяти льон;

зозуля кує на сухому дереві – до похолодання;

якщо початок місяця теплий, то в кінці буде холодно, і навпаки;

сильні дощі – до хорошого урожаю;

щоб волосся росло густо, як травнева трава, його потрібно змочити першим дощем;

у Велику суботу не можна займатися важкою і брудною роботою;

йдуть активні приготування до Великодня: можна пекти паски та фарбувати яйця;

Страсна субота – останній день Великого посту, коли ще не можна їсти скоромні продукти, тому дегустація великодніх страв заборонена.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 травня

1707 – з'явилося Королівство Велика Британія після об'єднання Шотландії з Англією.

1786 – прем'єра опери Вольфганга Амадея Моцарта "Весілля Фігаро".

1840 – в Англії з'явилися у продажу перші в світі поштові марки.

1851 – в Лондоні відкрилася перша Всесвітня виставка досягнень техніки і культури.

1886 – страйк в Америці, в результаті якого загинули робітники, що стало передумовою створення Дня солідарності робітників усього світу.

1924 – в Харкові випущений перший радянський гусеничний трактор "Комунар".

1945 – під час Другої світової війни в Берліні над Рейхстагом піднято Прапор Перемоги.

Хто народився 1 травня

1916 – Гленн Форд, американський кіноактор.

1917 – Даніель Дарині, французька актриса і співачка.

1924 – Віктор Астаф'єв, російський письменник, есеїст і драматург.

1939 – Джуді Коллінз, американська фолк-і поп-співачка.

1930 – Лев Колодуб, український радянський композитор, педагог.

1942 – Анатолій Алексєєв, український філолог.

1945 – Василь Зінкевич, український співак.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися