Участник шоу "Маска" устроил жаркие танцы на пилоне

Один из самых милых героев шоу "Маска" уже в первом выпуске всех удивит

Оригинальное гипер-шоу "Маска", которое стартует на телеканале "Украина" уже в эту субботу, 16 января, в 21:00, удивит зрителей своей красочностью и масштабностью. Зрелищные сценические номера готовили режиссеры-постановщики, имена которых известны не только в Украине, но и за ее пределами – это Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман. Так, самый трогательный персонаж шоу "Маска" – фантастически милый Циклоп – исполнит на сцене жаркий танец.

Казалось бы, этот симпатичный и приветливый герой – абсолютный пример послушания. Глядя на него, создается впечатление, что внутри костюма прячется задорный ребенок. Так, в одном из первых эпизодов Циклопчик исполнит хит популярной группы KAZKA "Свята", а режиссеры-постановщики Ярослав Губский и Сергей Гуман решили сделать на эту песню очень оригинальный номер.

Циклоп Фото: пресс-служба

"Поскольку Циклоп – это такой наивный и добрый персонаж, в сочетании с треком "Свята" мы решили пойти очень нестандартным способом – возвели на сцене пилон, вокруг которого наш герой будет жарко плясать, – улыбаясь, рассказывает Ярослав Губский. – Вся команда проекта пришла в восторг от этой идеи, номер получился невероятно ярким и зрелищным. Кроме того, для этой постановки мы отдельно делали подсъемку – снимали детали, которые зрители увидят в эфире. На экране это все будет выглядеть очень интересно".

Циклоп Фото: пресс-служба

Можно себе представить, как непросто пришлось звезде, которая скрывается под маской Циклопа, танцевать в таком объемном костюме. Ведь одна лишь голова этого героя достигает в диаметре около 2 метров, а в таком образе сложно даже передвигаться. Кроме того, в этой постановке также задействовали огненные спецэфекты, которые создают еще больше тепла вокруг героя, который и так находится в невероятно жарком меховом костюме. Тем не менее, Циклопчик прекрасно справился с задачей режиссеров, исполняя сексуальные движения вокруг пилона.

Напомним, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее мы рассказывали, что главный секрет шоу "Маска" охраняют бодигарды.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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