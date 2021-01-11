Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Участник шоу "Маска" устроил жаркие танцы на пилоне

Сегодня, 13:38

Один из самых милых героев шоу "Маска" уже в первом выпуске всех удивит

Оригинальное гипер-шоу "Маска", которое стартует на телеканале "Украина" уже в эту субботу, 16 января, в 21:00, удивит зрителей своей красочностью и масштабностью. Зрелищные сценические номера готовили режиссеры-постановщики, имена которых известны не только в Украине, но и за ее пределами – это Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман. Так, самый трогательный персонаж шоу "Маска" – фантастически милый Циклоп – исполнит на сцене жаркий танец.

Казалось бы, этот симпатичный и приветливый герой – абсолютный пример послушания. Глядя на него, создается впечатление, что внутри костюма прячется задорный ребенок. Так, в одном из первых эпизодов Циклопчик исполнит хит популярной группы KAZKA "Свята", а режиссеры-постановщики Ярослав Губский и Сергей Гуман решили сделать на эту песню очень оригинальный номер.

Циклоп
Циклоп
Фото: пресс-служба

"Поскольку Циклоп – это такой наивный и добрый персонаж, в сочетании с треком "Свята" мы решили пойти очень нестандартным способом – возвели на сцене пилон, вокруг которого наш герой будет жарко плясать, – улыбаясь, рассказывает Ярослав Губский. – Вся команда проекта пришла в восторг от этой идеи, номер получился невероятно ярким и зрелищным. Кроме того, для этой постановки мы отдельно делали подсъемку – снимали детали, которые зрители увидят в эфире. На экране это все будет выглядеть очень интересно".

Циклоп
Циклоп
Фото: пресс-служба

Можно себе представить, как непросто пришлось звезде, которая скрывается под маской Циклопа, танцевать в таком объемном костюме. Ведь одна лишь голова этого героя достигает в диаметре около 2 метров, а в таком образе сложно даже передвигаться. Кроме того, в этой постановке также задействовали огненные спецэфекты, которые создают еще больше тепла вокруг героя, который и так находится в невероятно жарком меховом костюме. Тем не менее, Циклопчик прекрасно справился с задачей режиссеров, исполняя сексуальные движения вокруг пилона.

Напомним, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее мы рассказывали, что главный секрет шоу "Маска" охраняют бодигарды.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В гипер-шоу «Маска» появится аутентичный персонаж родом из Западной Украины – Мольфар Шоу «Маска» будет удивлять огромными декорациями, трехмерной сценой и костюмами. Когда же премьера? Договор о неразглашении и запрет на разговоры: Владимир Остапчук рассказал секретные детали шоу «Маска»
телеканал Украина KAZKA шоу Маска
Реклама

Новости партнеров

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак

Популярные статьи

Сегодня, 09:15Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Вчера, 19:33Wellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

Вчера, 18:09Шоу-бизнес

Это произошло: молодая жена Виктора Павлика беременна (фото)

Вчера, 17:03Шоу-бизнес

Музы Алана Бадоева: смотрим лучшие клипы любимчиков украинского клипмейкера

Вчера, 15:09Шоу-бизнес

"Моя мама очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк о состоянии актрисы

Вчера, 13:38Техно

Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

Вчера, 09:55Стиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

9 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

9 январяШоу-бизнес

Сестра стриптизерша, кулинарные курсы и отсидевший дядя: все, что нужно знать о герцогине Кембриджской

9 январяFood

Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

9 январяШоу-бизнес

"Я слишком драматизировал": участник "Холостячки" жалеет, что не ушел с проекта раньше

9 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 9 января: Водолеям можно экспериментировать с имиджем, а Рыбам – правильно распределять нагрузку

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2021: ТОП-7 рецептов

8 январяFun

Закусочную в честь Сталина открыли в Москве. Подают "шаурму от Берии и Хрущева" (фото)

Новости партнеров

Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Марина Бех порадовала фанатов откровенным снимком
Марина Бех порадовала фанатов откровенным снимком
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
У больного Миронова не было шанса на нормальную жизнь – Ширвиндт
У больного Миронова не было шанса на нормальную жизнь – Ширвиндт
Сын Бари Алибасова уверен, что отца столкнули с лестницы
Сын Бари Алибасова уверен, что отца столкнули с лестницы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять