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Телеканал "Украина" представляет самого милого участника шоу "Маска" – Циклопа

Сегодня, 14:45

Самым большим вызовом для дизайнера стало создание огромного глаза – главной детали образа

Грандиозная премьера самого загадочного на украинском телевидении проекта "Маска" состоится меньше чем через две недели, поэтому телеканал "Украина" продолжает раскрывать его участников. За победу в шоу, первый эпизод которого зрители телеканала "Украина" увидят в субботу, 16 января, в 21:00, и звание сильнейшего певца в маске будет соревноваться мифический гигант и одновременно самый милый персонаж шоу – невероятный Циклоп.

Над костюмом этого фантастического героя работала дизайнер Леся Патока. Она рассказывает, что материал для создания Циклопа заказывали за границей, ведь в Украине такой найти не удалось. Разноцветный мех доставляли сюда аж тремя посылками.

Но самым большим вызовом для дизайнера стало создание огромного глаза – главной детали образа. В диаметре оно достигает 1 метра, поэтому мастера долго размышляли, где же им взять форму такого размера. Выход был найден – огромный глаз сделали с помощью фитнес-шара, с которого сняли гипсовую форму, после чего отлили силиконовую форму, а в нее залили пластик. Сверху же гигантский глаз вручную расписывали мастера.

Персонаж шоу "Маска" Циклоп
Персонаж шоу "Маска" Циклоп
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"В большинстве костюмов невозможно повернуть шею, а в случае Циклопа – вообще ничего. Мы учили звезду, которая будет прятаться под костюмом, двигать попкой – для этого нужно полностью развернуться. Несмотря на то, что в таком костюме невозможно передать никаких эмоций, наш Циклоп – нереально милое создание. Со временем он научился складываться, поднимать ручки и двигать ножками", – рассказывает художник по костюмам шоу-детектива "Маска" Леся Патока.

Образ Циклопа состоит из нескольких частей – это сам костюм, который одевается по принципу комбинезона, далее – ручки, а в конце – большая голова-маска, которая стоит на плечах. Ее невозможно ни закрепить, ни подвязать к костюму, так что звезде на сцене шоу приходится еще и балансировать. А маленькие отверстия, через которые знаменитость имеет возможность видеть, скрыты над огромным глазом Циклопа.

Напомним, украинский проект "Маска" на телеканале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее сообщалось, что телеканал "Украина" приступил к съемкам грандиозного шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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телеканал Украина шоу Маска
Источник: Сегодня
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