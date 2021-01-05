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Главный секрет оригинального шоу "Маска" охраняют бодигарды

Сегодня, 17:05

Всем находящимся на съемочной площадке заклеивают камеры на телефонах

В следующую субботу, 16 января, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера самого ожидаемого и невероятно загадочного шоу "Маска", которое является адаптацией всемирно известного формата The Masked Singer. Какие звезды будут прятаться под масками – главная тайна проекта, так что на съемочной площадке соблюдаются беспрецедентные правила секретности, а рядом с артистами в костюмах все время находится специальная охрана – бодигарды.

Никто из 16 участников масштабного телепроекта "Маска" никак не пересекается с другими, за этим тщательно следят бодигарды. У каждой звезды, которая скрывается под маской, есть собственная гримерка, вход куда строго ограничен, именно оттуда участников на сцену сопровождает охрана.

Главный секрет шоу
Главный секрет шоу "Маска" охраняют бодигарды
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Всем находящимся на съемочной площадке заклеивают камеры на телефонах, ведь любая фото- или видеосъемка запрещены. Абсолютно все участники съемочного процесса подписывают договор о неразглашении, а за разглашение информации предусмотрен штраф на кругленькую сумму – 300 000 гривен.

"Личности участников хранятся в строжайшем секрете, – говорит директор Департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро. – Кроме меня, имена артистов, которые скрываются под масками, знают всего девять человек, среди которых художники по костюмам Леся Патока и Назар Дидык, музыкальный, креативный, исполнительный продюсеры. Абсолютно каждый человек, который как-либо контактировал с проектом, подписал договор о неразглашении, так что смело могу назвать нашу "Маску" самым секретным шоу на украинском телевидении".

Главный секрет шоу
Главный секрет шоу "Маска" охраняют бодигарды
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На съемочную площадку участников привозят водители. По пути к павильону звезды одеты в объемные черные штаны и худи, на которых написано: "Не розмовляйте зі мною". Их лица полностью закрыты специальными масками, а волосы прикрывают капюшоны. В таком наряде узнать человека просто невозможно.

Напомним, украинский проект "Маска" на канале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее телеканал "Украина" представил самого милого участника шоу "Маска" – Циклопа.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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