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В гипер-шоу "Маска" появится аутентичный персонаж родом из Западной Украины – Мольфар

Сегодня, 13:56

Основной акцент в костюме персонажа сделан на головном уборе – он состоит из трех пар глаз

16 января в 21:00 телеканал "Украина" покажет премьеру оригинального шоу "Маска" – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer. Специально для шоу художники по костюмам Леся Патока и Назар Дидык разработали невероятные образы, масштаб и детали которых поражают. Так, зрители познакомятся с уникальным персонажем, подобного которому не было ни в одной стране, Мольфаром.

Телеканал "Украина" продолжает работу над проектом "Маска". Главный акцент в котором – образы. И хотя формат проекта во всех странах одинаковый, костюмы и образы могут меняться. Поэтому творцы украинской версии просмотрели более 60 оригинальных эскизов, из которых отобрали 22 самых ярких и масштабных героев, одним из которых стал Мольфар. Такой образ был предложен художниками по костюмам неслучайно. Ведь это уникальный украинский персонаж, тесно связанный с природой и лесом.

Мольфар – участник шоу "Маска"
Мольфар – участник шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Несмотря на то, что исторически Мольфары украшают себя теми трофеями, которые одержали в битве с животными, элементы нашей маски изготовлены руками людей. А основной акцент сделан на головном уборе – он состоит из трех пар глаз, двух клювов и на нем в общей сложности 3 пары рог и бивней", – рассказала художница по костюмам Леся Патока.

Для создания головного убора, который можно без преувеличения назвать произведением искусства, ушло больше трех недель, а вес его достигает 4 кг! Но и на этом его создание не остановилась. Материалы для костюма художники заказывали заграницей, а получив их, приступили к созданию невероятного пальто, к весу и габаритам которого тоже нужно приспособиться.

"Вес его пальто достигает 7-ми кг и это действительно очень тяжело! А все потому что на нем практически 25 метров ткани разных оттенков, нарезанных в мелкую бахрому. Это все наши мастера делали вручную! И за счет объема движения героя выглядят фантастически!" – поделилась художница по костюмам гипер-шоу "Маска".

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К тому же, у героя множество символических деталей. К примеру, огромное количество азиатских колокольчиков, вшитых в перчатки и рукава, более 30 колец, надетых поверх перчаток. А еще невероятная обувь, сделанная на заказ.

"Это довольно специфическая обувь на 20-ти сантиметровой платформе, потому что всех героев мы делаем очень гиперболизированными и утрированными – везде, где можем, добавляем рост и объем. В данном случае мы поставили героя на платформу, и знаменитость училась на ней ходить и разнашивала ее, потому что это не очень простая история", – поделилась Леся Патока.

Напомним, украинский проект "Маска" на телеканале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее телеканал "Украина" представил самого милого участника шоу "Маска" – Циклопа.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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