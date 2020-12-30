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Договор о неразглашении и запрет на разговоры: Владимир Остапчук рассказал секретные детали шоу "Маска"

Сегодня, 11:01

Шоумен будет ведущим оригинального шоу

Телеканал "Украина" готовит грандиозную премьеру. Совсем скоро вы увидите уникальное, а главное – оригинальное шоу "Маска". Это адаптация всемирно известного формата "The Masked Singer", получившее большую популярность в Америке, Великобритании, Франции, Италии, Германии и Австралии! Ведущим украинской "Маски" стал шоумен Владимир Остапчук. В программе "Зірковий шлях" он поделился секретными деталями шоу.

"Мне лично приятно, что для меня это новый опыт, это для меня в определенной степени вызов. И то, что даже я до конца не знаю того, что будет происходить во время нашего проекта. Потому что есть определенные повороты сюжетов, есть определенные сюрпризы и я не знаю, кто находится под масками", – прокомментировал ведущий.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба

По его словам, секретность – это самая большая сложность всего шоу. Каждый участник шоу и каждый член большой команды "Маски" подписал договор о неразглашении.

"Каждому герою звездной маски запрещено разговаривать на площадке, чтобы кто-то краем уха не узнал их голос и не догадался, кто скрывается под тем или иным образом. Даже если во время шоу звездные детективы что-то спросят у участника, его голос меняется в специальной программе", – раскрыл некоторые секреты Владимир Остапчук.

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Стоит отметить, что это действительно беспрецедентные меры, потому что у каждой маски даже на репетиции есть специальные бодигарды, которые выходят и заходят только в те моменты, когда нет других людей. Даже когда находятся они на репетиции, у них есть такие кофты, на которых написано "не разговаривайте со мной".

Напомним, что под маской может находится любой: актер, певец, ведущий, спортсмен или даже политик. Шоу "Маска" станет неожиданностью для всех зрителей телеканала "Украина", а посмотреть его можно будет уже в январе.

Подробнее смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что телеканал "Украина" приступил к съемкам грандиозного шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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