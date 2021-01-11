Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Учасник шоу "Маска" влаштував палкі танці на пілоні

Сьогодні, 13:38

Один з наймиліших героїв шоу "Маска" вже в першому випуску всіх здивує

Оригінальна гіпершоу "Маска", яке стартує на телеканалі "Україна" вже в цю суботу, 16 січня, о 21:00, здивує глядачів своєю барвистістю і масштабністю. Видовищні сценічні номери готували режисери-постановники, імена яких відомі не тільки в Україні, а й за її межами – це Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман. Так, найзворушливіший персонаж шоу "Маска" – фантастично милий Циклоп – виконає на сцені палкий танець.

Здавалося б, цей симпатичний і привітний герой – абсолютний приклад послуху. Дивлячись на нього, створюється враження, що всередині костюма ховається радісна дитина. Так, в одному з перших епізодів Циклопчик виконає хіт популярної групи KAZKA "Свята", а режисери-постановники Ярослав Губський і Сергій Гуман вирішили зробити на цю пісню дуже оригінальний номер.

Циклоп
Циклоп
Фото: прес-служба

"Оскільки Циклоп – це такий наївний і добрий персонаж, в поєднанні з треком" Свята "ми вирішили піти дуже нестандартним способом – звели на сцені пілон, навколо якого наш герой буде жарко танцювати, – посміхаючись, розповідає Ярослав Губський. – Вся команда проекту прийшла в захват від цієї ідеї, номер вийшов неймовірно яскравим і видовищним. Крім того, для цієї постановки ми окремо робили підзйомку – знімали деталі, які глядачі побачать в ефірі. На екрані це все буде виглядати дуже цікаво ".

Циклоп
Циклоп
Фото: прес-служба

Можна собі уявити, як непросто довелося зірці, яка ховається під маскою Циклопа, танцювати в такому об'ємному костюмі. Адже одна лише голова цього героя досягає в діаметрі близько двох метрів, а в такому образі складно навіть пересуватися. Крім того, в цій постановці також задіяли вогняні спецефекти, які створюють ще більше тепла навколо героя, який і так перебуває в неймовірно жаркому хутряному вбранні. Проте, Циклопчик чудово впорався із завданням режисерів, виконуючи сексуальні руху навколо пілона.

Нагадаємо, український проєкт "Маска" буде складатися з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів і вражає своїми масштабами. Учасниками музичного шоу-детектива "Маска" стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, провідні та співаки. Але їх особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі. Ведучим телепроєкту стане Володимир Остапчук.

Раніше ми розповідали, що головний секрет шоу "Маска" охороняють бодігарди.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У гіпер-шоу "Маска" з'явиться автентичний персонаж родом із Західної України - Мольфар Шоу "Маска" буде дивувати величезними декораціями, тривимірною сценою і костюмами. Коли ж прем'єра? Договір про нерозголошення і заборона на розмови: Володимир Остапчук розповів секретні деталі шоу "Маска"
телеканал Україна KAZKA шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID

Популярні статті

Сьогодні, 14:45Food

Страви на старий Новий рік: ТОП-5 рецептів

Сьогодні, 09:15Events

Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

Вчора, 19:33Wellness

Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

Вчора, 18:09Шоу-бізнес

Це сталося: молода дружина Віктора Павліка вагітна (фото)

Вчора, 17:03Шоу-бізнес

Музи Алана Бадоєва: дивимося найкращі кліпи улюбленців українського кліпмейкера

Вчора, 15:09Шоу-бізнес

"Моя мама дуже тяжко хворіє": дочка Заворотнюк про стан актриси

Вчора, 13:38Техно

Чим замінити WhatsApp – 5 альтернативних месенджерів

Вчора, 09:55Стиль

5 речей, які подарувала жінкам Коко Шанель

Вчора, 06:40Психологія

Гороскоп на тиждень 10-16 січня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:05Психологія

Гороскоп на сьогодні 10 січня: Овни будуть сповнені сил, а Тельцям потрібно знайти час на відпочинок

9 січняEvents

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

9 січняШоу-бізнес

Сестра стриптизерка, кулінарні курси і дядя злочинець: все, що потрібно знати про герцогиню Кембриджську

9 січняFood

Починаємо приводити себе у форму: 5 детокс-супів, які допоможуть схуднути

9 січняШоу-бізнес

"Я занадто драматизував": учасник "Холостячки" шкодує, що не пішов з проєкту раніше

9 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 9 січня: Водоліям можна експериментувати з іміджем, а Рибам – правильно розподіляти навантаження

8 січняFood

Закуски на Старий Новий рік 2021: ТОП-7 рецептів

Новини партнерів

Скільки відновлюється нюх після коронавірусу, встановили вчені
Скільки відновлюється нюх після коронавірусу, встановили вчені
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Эра Водолея. Чего стоит ожидать знакам в 2021 году
Эра Водолея. Чего стоит ожидать знакам в 2021 году
Врач назвал неожиданные проявления COVID-19
Врач назвал неожиданные проявления COVID-19
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Простий і смачний салат із маринованих грибів
Простий і смачний салат із маринованих грибів

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти