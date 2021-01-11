Учасник шоу "Маска" влаштував палкі танці на пілоні

Один з наймиліших героїв шоу "Маска" вже в першому випуску всіх здивує

Оригінальна гіпершоу "Маска", яке стартує на телеканалі "Україна" вже в цю суботу, 16 січня, о 21:00, здивує глядачів своєю барвистістю і масштабністю. Видовищні сценічні номери готували режисери-постановники, імена яких відомі не тільки в Україні, а й за її межами – це Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман. Так, найзворушливіший персонаж шоу "Маска" – фантастично милий Циклоп – виконає на сцені палкий танець.

Здавалося б, цей симпатичний і привітний герой – абсолютний приклад послуху. Дивлячись на нього, створюється враження, що всередині костюма ховається радісна дитина. Так, в одному з перших епізодів Циклопчик виконає хіт популярної групи KAZKA "Свята", а режисери-постановники Ярослав Губський і Сергій Гуман вирішили зробити на цю пісню дуже оригінальний номер.

Циклоп Фото: прес-служба

"Оскільки Циклоп – це такий наївний і добрий персонаж, в поєднанні з треком" Свята "ми вирішили піти дуже нестандартним способом – звели на сцені пілон, навколо якого наш герой буде жарко танцювати, – посміхаючись, розповідає Ярослав Губський. – Вся команда проекту прийшла в захват від цієї ідеї, номер вийшов неймовірно яскравим і видовищним. Крім того, для цієї постановки ми окремо робили підзйомку – знімали деталі, які глядачі побачать в ефірі. На екрані це все буде виглядати дуже цікаво ".

Циклоп Фото: прес-служба

Можна собі уявити, як непросто довелося зірці, яка ховається під маскою Циклопа, танцювати в такому об'ємному костюмі. Адже одна лише голова цього героя досягає в діаметрі близько двох метрів, а в такому образі складно навіть пересуватися. Крім того, в цій постановці також задіяли вогняні спецефекти, які створюють ще більше тепла навколо героя, який і так перебуває в неймовірно жаркому хутряному вбранні. Проте, Циклопчик чудово впорався із завданням режисерів, виконуючи сексуальні руху навколо пілона.

Нагадаємо, український проєкт "Маска" буде складатися з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів і вражає своїми масштабами. Учасниками музичного шоу-детектива "Маска" стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, провідні та співаки. Але їх особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі. Ведучим телепроєкту стане Володимир Остапчук.

Раніше ми розповідали, що головний секрет шоу "Маска" охороняють бодігарди.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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