Шоу "Маска" будет удивлять огромными декорациями, трехмерной сценой и костюмами. Когда же премьера?

Каждый выпуск конкурсанты будут давать подсказки о себе

Интрига в каждом выступлении! На телеканале "Украина" продолжаются съемки популярного во всем мире шоу "Маска"! Процесс настолько засекречен, что даже создатели проекта не знают, кто скрывается под объемными и яркими костюмами. Каждый выпуск конкурсанты будут давать звездным детективам и зрителям подсказки о себе. Но поможет ли это или наоборот запутает – станет известно уже в первом эфире шоу. Когда будет премьера и чем украинская версия будет отличаться от мировых аналогов – далее в сюжете.

Сюжет Юрия Хоменко Видео: Сегодня

Две гигантские маски-декорации высотой почти с пятиэтажный дом – особенность сцены. Они отделяют звездных участников от зрителей и подчеркивают масштабность декораций проекта. Чтобы визуально увеличить пространство, использовали самые современные технологии и сотни прожекторов.

"Я пришел, увидел сцену и понял, что, наверное, это самое большое шоу, где больше всего света. Просто столько света я не видел – это было только на аренах", – рассказал режиссер-постановщик шоу "Маска" Константин Томильченко.

До мелочей продумали и площадку для выступлений и размещение зрителей в зале – они будут сидеть амфитеатром в несколько рядов, конкурсанты перед ними будут, как на ладони.

Такую технологическую и масштабную сцену шоу украинцы еще не видели. Сделана она в виде полусолнца, для того, чтобы звезду можно было рассмотреть со всех сторон.

Звездный детектив Андрей Данилко назвал сцену "трехмерной" и поделился со съемочной группой "Сегодня" своими впечатлениями от масштабности действа!

Андрей Данилко Фото: Instagram.com

"Очень крутая студия, мне показалось, что это в первый раз, что стол жюри близко к сцене, как мне всегда мечталось, потому, что я плохо вижу. Я практически не смотрел в монитор, мне было удобно смотреть номер. Хороший ведущий", – прокомментировал звездный детектив шоу.

У ведущего шоу "Маска" – Владимира Остапчука – как и у детективов шоу в отношении участников только предположения: "Главная сложность, что я до конца не знаю весь сценарий, я не знаю, кто скрывается за этими масками, поэтому я скорее здесь на стороне зрителей и наших звездных детективов, потому что мы все вместе стараемся как можно быстрее разоблачить участников".

Владимир Остапчук Фото: пресс-служба

Чтобы отгадать было проще, каждый эфир, каждая маска-участница будет давать детективам подсказки, но их еще надо правильно истолковать.

"Люди будут смотреть со стороны и думать, что вы не могли узнать? Ну тут надо внимательным быть, дело в том, что есть везде подсказки. Я теперь кричать меньше буду, потому что у меня эмоции играли", – рассказал звездный детектив DZIDZIO.

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Особенностью украинской адаптации будут номера. Режиссеры-постановщики говорят, что удалось подчеркнуть сильные стороны каждого участника даже под громоздкими костюмами!

По словам режиссера-постановщика шоу "Маска" Ярослава Губского, бывает так, что по ходу что-то очень меняется: "Мы понимаем, что у нас есть какая-то супер статика по кадрам, планы ровные и приходит живой артист, а мы не знаем, кто это и маска начинает давать совершенно другую ритмики и мы полностью все меняем – это убрать, это оставить".

Для тех, кто уже с нетерпением ждет премьеру шоу, даем подсказку: она состоится уже в январе.

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