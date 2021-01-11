Балы, темнокожие аристократы и много секса. Почему сериал "Бриджертоны" стал таким популярным?

Первый сезон "Бриджертонов" вошел в топ самых популярных сериалов на Netflix

В декабре на Netflix вышел свежий мини-сериал "Бриджертоны", который сразу же вошел в пятерку самых популярных премьер. У сериала, по данным Bloomberg, более 63 миллионов просмотров, а зрители продолжают горячо обсуждать исполнителей главных ролей и захватывающий сюжет.

В отличие от многих других исторических сериалов, которые многим кажутся скучными и чопорными, "Бриджертоны" успешно ломают этот стереотип. Поэтому сегодня мы собрали все, что известно о сериале, чтобы вы могли решить стоит ли его посмотреть.

Кадр из сериала "Бриджертоны" Фото: themoviedb.org

Сериал от сценаристки "Анатомии страсти", "Частной практики" и "Как избежать наказания за убийство" Шонды Раймс основан на серии романов американской писательницы Джулии Куинн. Ее манера письма во многом похожа на стиль знаменитой Джейн Остин, книги которой считаются шедеврами как в Великобритании, так и во всем мире.

Сюжет сериала "Бриджертоны"

Действие сюжета "Бриджертонов" разворачивается в начале XIX века, в эпоху Регентства в Великобритании. В центре внимания – достаточно уважаемая в обществе семья Бриджертонов. Старшая дочь семейства, Дафна Бриджертон, уже повзрослела и родители решают, что самое время ей подумать о замужестве. Дафна начинает поиски жениха, но все ее потенциальные возлюбленные не впечатляют ее.

После очередной неудачи, пребывая в состоянии апатии и уверенности, что она так и останется старой девой, в ее жизни появляется герцог Гастингс. И хотя изначально отношения Дафны и герцога больше напоминают неприязнь, чем симпатию, очень скоро эти двое понимают, что могут быть полезны друг другу. Дафну Бриджертон озаряет гениальная идея, как она может выполнить требования родителей.

Первый сезон состоит из восьми эпизодов.

Кадр из сериала "Бриджертоны" Фото: themoviedb.org

Актеры сериала "Бриджертоны"

Роль Дафны в сериале играет 25-летняя британская актриса Фиби Дайневор. До этого она уже играла в сериалах "Юная", "Большой куш", "Улица Ватерлоо", "Диккенсиана", но это были незначительные роли, в отличие от "Бриджертонов".

Любопытно, что первой сценой в сериале с участием Фиби Дайневор и ее партнера Реге Пейджа (герцог Гастингс) была откровенно сексуальная сцена в библиотеке. Обычно же, романы героев в исторических драмах развиваются медленно и напряженно.

Сама же актриса признавалась, что выросла в "эпоху Киры Найтли" и черпала много вдохновения из ее персонажей. У Найтли, как мы помним, множество ролей в исторических драмах – от "Герцогини" до "Гордости и предубеждения".

Дафна Бриджертон Фото: Netflix

Главным красавчиком проекта стал Реге Пейдж, сыгравший обаятельного герцога Гастингса. 31-летний Реге Пейдж родом из Лондона, но все детство провел в Зимбабве.

С 2016 года Реге Пейдж переехал в Лос-Анджелес, но сниматься в кино начал еще до этого. Он даже появлялся в предпоследней части Гарри Поттера в роли гостя на свадьбе, а также снимался в одном из сезонов сериала "Улица Ватерлоо" с Фиби Дайневор. Теперь же Реге Пейджу сулят роль нового Джеймса Бонда. И поклонники бондианы всецело за.

Герцог Гастингс Фото: Netflix

Также в сериале сыграла Рут Геммел (в роли главы семейства леди Вайолет), Джонатан Бейли (старший сын леди Вайолет – Энтони).

Борьба за права меньшинств, театральность и много секса

Несмотря на исторические декорации и костюмы, сериал именовали провокационным. А все потому, что уже при просмотре первого эпизода вы внезапно увидите азиатских и темнокожих придворных, да и наряды героев вскоре покажутся весьма экстравагантными.

Сериал пронизан темами борьбы за права женщин и расовых меньшинств. Даже ЛГБТ-тематика органично вплетается в сюжет. События хоть и происходят в Англии 19 века, но проблемы современного общества не будут забыты и на экране представлено "многообразие" во всех его формах.

Несмотря на это, вы постепенно втягиваетесь в увлекательную историю, начинаете переживать из-за драм и скандалов героев и наслаждаться ярким историческим шоу.

Смотрите трейлер сериала "Бриджертоны":

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