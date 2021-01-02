ТОП-самых ожидаемых сериалов января

Подборка лучших сериалов, которые выходят в начале 2021 года

Бой курантов, звон бокалов шампанского и веселье с друзьями – это значит только одно – нас ждет новый месяц сериальных новинок.

На удивление, вопреки пандемии, которая рухнула телеиндустрию в прошлом году, на 2021 год запланировано много премьер. И начнем мы с главных сериалов, которые будут радовать сериаломанов в этом январе.

Дата выхода: 1 января

Британский сериал, который перенесет зрителей в Непал в эпоху 70-х лет прошлого столетия. Легендарный и неуловимый серийный убийца 20-го века, Чарльз Собрадж, на поимку которого брошены все силы полиции Непала, Таиланда и Индии, окажется в центре сюжета сериала.

В сериале снимались: Элли Бамбер ("Гордость и предубеждение и зомби", "Отверженные"), Дженна Колуман ("Доктор Кто", "Первый мститель"), Тахар Рахим ("Мария Магдалина"), Билли Хоул ("Дюнкерк"), Тим Макиннерни ("Шерлок", "Чужестранка") и другие.

Дата выхода: 3 января

Сериал снят по мотивам романов писателя Терри Пратчетта "Плоский мир". По сюжету, в городе Анк-Морпорк живут представители со всего Плоского мира: люди всех рас, а бок о бок с ними уживаются тролли, гномы, вампиры, зомби… Они не просто существуют – им приходится бороться друг с другом за свои права. А за порядком в этом мире следит Ночная стража.

Дата выхода: 8 января

По мотивам историй французского писателя Мориса Леблана о благородном разбойнике прошлого века Арсене Люпене стриминговый сервис Netflix снял одноименный сериал. Действие сюжета происходит в современном мире. На главную роль создатели сериала пригласили французского актера Омара Си, который стал популярен после выхода фильма "1+1". У главного героя две миссии: виртуозно грабить богатых и восстановить честное имя своего отца, обвиненного в преступлении, которое он не совершал.

Дата выхода: 15 января

Фантастический сериал по комиксам Marvel о двух супергероях Алой Ведьме и Вижне. Она в прошлой жизни была известна под именем Ванда Максимофф, но жизненные испытания заставили ее стать другой личностью. Он – искусственно созданный андроид.. Оба были в отряде Мстителей. Встреча Алой Ведьмы и Вижна произойдет так спонтанно, что они не сразу успеют осознать, что между ними взаимное влечение. Ванда переживает трансформацию в Алую Ведьму, а их совместные действия способны оказать влияние на будущее всей Вселенной.

Дата выхода: 21 января

В ремейке сериала "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" главную роль сыграл звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки. По сюжету Корделл Уокер, вдовец и отец двух детей спустя два года работы под прикрытием возвращается домой в родной город Остин и обнаруживает, что тут бездна проблем. Пытаясь наладить отношения в кругу семьи и навести порядок на улицах города, Уокер на удивление находит взаимопонимание с новым напарником Мики – женщиной, которая стала первым техасским рейнджером. Вскоре Уокер обнаруживает подозрительные факты смерти своей жены.

Дата выхода: 21 января

Наконец выходит третий сезон спин-оффа "Дневников вампира", в котором мы узнаем дальнейшую судьбу самой неординарной ученицы школы Сальваторе Хоуп Майклсон.

Напомним, что сюжет сериала рассказывает о жизни учеников и учителей школы для детей с магическими способностями. В центре сюжета – дочь древнего гибрида Клауса Майклсона – Хоуп. Ее друзьями становятся дети директора Аларика Зальцмана – сестры-близняшки Лиззи и Джози, а также вампир Милтон и оборотень Рафаэль. С появлением в школе Лэндона Кирби, который совершенно отличается от своих друзей со сверхспособностями, жизнь учеников кардинально меняется и начинается водоворот опасных приключений.

"Судьба: Сага клуба Винкс"

Дата выхода: 22 января

Сериал основан на популярном фантастическом мультсериале "Клуб Винкс". Действие сюжета разворачивается во вселенной, наполненной волшебством. По сюжету, в интернате обучаются пять молодых фей, которым предстоит научиться управлять своими способностями, чтобы одержать победу над злыми монстрами и даже пережить несколько романтических событий.

Дата выхода: 25 января

Действия сериала происходят в будущем. В попытке справиться с глобальным потеплением ученые заморозили всю планету. Те, кто сумел выжить, едут в огромном поезде, колесящем по всему земному шару без остановок. В поезде действует строгая иерархия: в голове находятся богачи, политики, звезды и прочие важные особы, а в хвосте – бедняки и рабочий класс. Над теми, кто в "хвосте" поезда всячески издеваются, а в результате назревает бунт.

А если вы не успели посмотреть все новинки прошлого года, вот список 12 лучших сериалов Netflix за 2020-й год.

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