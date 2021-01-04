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Названы самые ожидаемые фильмы 2021 года

Сегодня, 14:55

От долгожданных сиквелов популярных фильмов до абсолютно новых картин

В отличие от 2020 года, когда пандемия повлияла на киноиндустрию, 2021 год предоставит нам возможность увидеть больше кинопремьер на больших экранах. С прошлого года студии перенесли немало долгожданных фильмов и некоторые из них выйдут уже в ближайшее полугодие. И хотя во многих странах кинотеатры ждут времени, когда снова смогут открыть двери, в ряде стран они все еще открыты. К тому же, все самые ожидаемые премьеры начинают выходить с марта этой весны. Какие главные фильмы 2021 года ждет весь мир? Издание Variety опубликовало список.

"Райя и последний дракон"

Дата премьеры: 5 марта

Предстоящий мультфильм Disney стал первым, в котором главная героиня – уроженка Юго-Восточной Азии. Райя – смелая воительница, которая вместе со своим спутником Тук-Туком должна найти самого последнего в мире дракона, чтобы победить могущественного врага.

"Поездка в Америку 2"

Дата премьеры: 5 марта

В долгожданном продолжении фильма 1988 года Эдди Мерфи возвращается к роли принца Акима, а Арсенио Холл – к роли его слуги и верного друга Сэмми. По сюжету, принц Аким собирается стать королем Замуды, но внезапно узнает, что у него есть сын в Америке.

"Множественные святые Ньюарка"

Дата премьеры: 11 марта

Предстоящая криминальная драма от режиссера фильма "Тор 2: Царство тьмы" является приквелом культового сериала "Клан Сопрано". Сюжет фильма развернется в Ньюарке 60-х годов до событий, показанных в сериале. Из-за увеличения количества афро-американских жителей, в городе начинаются вооруженные конфликты.

"Морбиус"

Дата премьеры: весна 2021

В центре сюжета супергеройского триллера – доктор Майкл Морбиус – противник Человека-паука. Страдая редким заболеванием крови, Морбиус пытается найти лекарство и в итоге становится участником эксперимента, который не только превращает его в вампира, но и наделяет суперспособностями.

"007: Не время умирать"

Дата премьеры: 1 апреля

"007: Не время умирать" наконец-то появится на больших экранах. Это последний выход Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. По сюжету Бонд оставляет службу в МИ-6, чтобы насладиться беззаботными днями на Ямайке. С Бондом связывается его друг – сотрудник ЦРУ, и заручается его помощью в поисках пропавшего ученого Вальдо Обручева. Когда становится очевидным, что Обручева похитили, Бонду предстоит столкнуться с невероятно опасным злодеем.

"Тихое место 2"

Дата премьеры: 22 апреля

Сюжет фильма разворачивается в мире, где тишина – является залогом спасения, ведь на каждый звук могут прибыть пришельцы. Главные герои фильма – семья Эббот, продолжают бороться за свои жизни и вскоре узнают, что те, кто охотятся на любой звук – не единственные враги во внешнем мире.

"Черная вдова"

Дата премьеры: 6 мая

Фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли рассказывает о жизни одной из героинь комиксов Marvel. Черная вдова (Наташа Романофф), которую преследуют призраки ее шпионского прошлого. Героиня решает предотвратить появление таких же убийц, как и она и отправляется в "Красную комнату", где когда-то тренировалась она сама.

"Годзилла против Конга"

Дата премьеры: 20 мая

Предстоящий фильм – сиквел полюбившихся зрителям кинолент "Годзилла: Король монстров" и "Конг: Остров черепа". В центре сюжета – два знаменитых монстра, которые сойдутся в противостоянии, в то время как человечество попытается стереть их обоих с лица земли.

"Стервелла"

Дата премьеры: 27 мая

Эмма Стоун в роли молодой Круэллы Де Виль – легендарной злодейке из мультфильма "101 далматинец". Сюжет фильма перенесет зрителей в Лондон 70-х годов, когда модельер Круэлла становится одержимой собачьими шкурами, а вскоре превращается в настоящего монстра.

"Форсаж 9"

Дата премьеры: 27 мая

Самые ожидаемые премьеры лета 2021:

  • "Французский диспетчер"
  • "Охотники за привидениями: Наследники"
  • "На высоте"
  • "Веном 2: Карнаж"
  • "Миньоны: становление злодея"
  • "Лучший стрелок 2"
  • "Шан-Чи и легенда десяти колец"
  • "Космический джем 2"
  • "Круиз по джунглям"
  • "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
  • "Кэндимен"

Самые ожидаемые премьеры осени 2021:

  • "Три тысячи лет ожидания"
  • "Дюна"
  • "Последняя дуэль"
  • "Миссия невыполнима 7"
  • "Элвис"

Самые ожидаемые премьеры декабря 2021:

  • "Аллея ужасов"
  • "Вестсайдская история"
  • "Человек-паук 3"
  • "Матрица 4"
  • "Макбет"
  • Soggy Bottom
  • "Аннетт"

Ранее вышел трейлер фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт".

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