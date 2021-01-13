Найочікуваніші фільми Netflix у 2021 році

Стрімінг-платформа щотижня випускатиме по фільму

Цьогоріч у кіноманів навряд чи будуть причини сумувати, бо стрімінговий сервіс Netflix вирішив остаточно завоювати увагу глядачів і випускати щотижня по новому фільму. А родзинкою стане участь зіркових акторів в кінострічках. На екранах в нових амплуа ви побачите Леонардо Ді Капріо, Сандру Буллок, Двейна "Скелю" Джонсона, Раяна Рейнольдса, Галь Гадот, Меріл Стріп, Ідріса Ельбу, Зендаю та інших.

Розповідаємо, які фільми стали найбільш очікуваними на Netflix у 2021 році.

Дата прем'єри: 15 січня.

Драматичний фільм за однойменною новелою Джона Престона, що вийшла у 2007 році. Дія сюжету розгортається в 1938 році. Багата вдова Едіт Прітті проводить археологічні розкопки у своєму родовому маєтку в Саттон-Ху. Для пошуку передбачуваних скарбів вона наймає відомого археолога-аматора Безіла Брауна. Та результати розкопок перевершують всі очікування героїв, а їхня особиста драма розгортається на тлі навислої над світом Другої світової війни.

"Малкольм і Марі"

Дата прем'єри: 5 лютого

Один з найбільш очікуваних фільмів року – драма із зіркою "Людини павука" і "Ейфорії" Зендеєю і зіркою "Тенета" Джоном Девідом Вашингтоном. За сюжетом, головні герої – режисер та його дівчина, опинилися разом після прем'єри. Вони очікують вердикту критиків і обговорюють свої непрості стосунки, де ревнощі, пристрасть, образи, розчарування були частими гостями.

Фільм був знятий під час локдауну минулого року, а на фільмуванні були присутні лише кілька людей.

Дата прем'єри: 2021 рік

Кадр з фільму "Червоне повідомлення" Фото: Скріншот з YouTube

Комедійний бойовик про грізного агента Інтерполу з акторським складом мрії – Двейном Джонсоном, Галь Гадот і Раяном Рейнольдсом. За сюжетом, щоб вистежити й зловити небезпечного злочинця, що спеціалізується на кражі предметів мистецтва, Інтерпол випускає "червоне повідомлення". Пошуки злочинця починає грізний і досвідчений агент Інтерполу, якого грає Двейн Джонсон. А роль найбільшого злодія у світі мистецтва виконала чарівна Галь Гадот. Нелегко буде герою Двейна виконати своє завдання.

Читайте також: ТОП найочікуваніших серіалів січня

Дата прем'єри: 2021 рік

Фото: Getty Images

Біографічна драма, авторський погляд на життя найзнаменитішої білявки Голлівуду – Норми Джин Бейкер, відомої світу як Мерілін Монро. Проста дівчинка з Каліфорнії, що володіє природною чарівністю, наділена талантами, змогла стати секс-символом всієї Америки. Нещасливе дитинство, шлях до Голлівуду теж не з легких, складне особисте життя, відсутність дітей. Зв'язок з кланом Кеннеді привів акторку до передчасної смерті, обставини якої досі до кінця не розкриті.

"Не дивися вгору"

Дата прем'єри: 2021 рік.

Кадр з фільму "Не дивися вгору" Фото: Скріншот з YouTube

Американська комедія з Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс в головних ролях. Одного разу два астрономи виявляють, що в бік Землі летить метеорит. Він в змозі знищити Землю, а статися це має, за їхніми підрахунками, приблизно через шість місяців. Тоді герої вирушають в тур, щоб зустрітися з якомога більшою кількістю представників ЗМІ та попередити людство про небезпеку, що нависла над світом.

Дата прем'єри: 2021 рік.

Постер до фільму "Піноккіо" (2021) Фото: filmaffinity.com

Екранізація казки "Піноккіо" лауреатом двох "Оскарів" за стрічку "Форма води" Гільєрмо Дель Торо. Ляльковий музичний фільм знятий в стилі дарк-фентезі, в основі якого всім відомий роман "Пригоди Піноккіо" Карло Коллоді. Дії фільму відбуваються в 30-і роки, період розвитку фашизму в Італії. На екрані глядачі побачать справжній дрім-каст – Тільда Свінтон, Юен Макгрегор, Кейт Бланшетт і Крістоф Вальц в головних ролях.

"Будка поцілунків 3"

Дата прем'єри: 2021 рік.

Кадр з фільму "Будка поцілунків 3" Фото: Скріншот з YouTube

Продовження історії старшокласниці Ель Еванс, яка закохалася в старшого брата її найкращого друга Лі, Ноя Флінна. Кохання героїв проходить чергове випробування і в третій частині. Але, оскільки офіційно сюжет ще не розкритий, а книжка не випущена, нам залишається лише гадати, що ж за сюрприз чекає шанувальників в третій частині. Дотримуючись хронології подій можна припустити, що події розгортатимуться в період літніх канікул.

"Всім хлопцям, яких я кохала раніше 3"

Дата прем'єри: 2021 рік.

Кадр з фільму "Всім хлопцям: P.S. Я люблю тебе" Фото: themoviedb.org

Переживши труднощі у стосунках і знов возз'єднавшись, Лара Джин і Пітер після закінчення школи вступають до коледжу. Але тепер на них чекають нові випробування, адже вони потрапили до двох різних коледжів. Пітер – в Університет Вірджинії, а Лара Джин – Університет Північної Кароліни. Героям доведеться переглянути свої стосунки і подумати, а чи варто їм боротися за них або краще зовсім зосередитися на навчанні.

Раніше ми розповіли про головний серіальний хіт грудня – серіал "Бріджертон" і дізналися, чому він влаштував такий бум.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися