Вишневе варення – як зварити корисне та смачне, пікантний рецепт

Варення з вишні – улюблений багатьма десерт: щоб у ягодах залишилося якнайбільше корисних речовин, їх не слід переварювати, а також не варто додавати цукор

Щоб приготувати корисне вишневе варення, варіть без цукру і не тримайте на вогні занадто довго

Вишні – ціла "комора" корисних вітамінів і мікроелементів: далеко не всі можуть їсти цю кислу ягоду в сирому вигляді, тому у сезон вишні багато хто поспішає приготувати вишневе варення . Однак варення – це продукт, який виходить шляхом уварювання різних плодів із цукром.

Якщо ви хочете приготувати саме корисне варення, то, як зазначає дієтолог та консультант зі здорового харчування Ксенія Рен варить десерт без цукру. Отже, вишня – ягода-антиоксидант, яка здатна уповільнювати процеси старіння організму. Завдяки цілому комплексу речовин, вишня зміцнює судинно-кровоносну систему, систему травлення, сечостатеву систему, а також може знизити рівень холестерину в крові.

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Завдяки цілому комплексу речовин, вишня зміцнює судинно-кровоносну систему, травлення, а також може знизити рівень холестерину.

Друга складова корисного варення – менше термічної обробки, адже. Мінеральні ж речовини при термічній обробці зберігаються значно більшою мірою, ніж вітаміни. Тому вишневе варення все ж таки має шанси зберегти кальцій, залізо, магній та інші елементи, якими багата вишня.

Якщо зварити вишню без цукру, то отриманий десерт можна використовувати і як соус до м'ясних страв. Чисті вишні (з розрахунку 500 грам – одна банка такого ж обсягу) складаємо у посуд та заливаємо водою. Ягоди тримаємо 15-20 хвилин, потім перекладаємо в чисту стерилізовану банку і ставимо на парову лазню. Після того, як вода закипить, відраховуємо півгодини, акуратно дістаємо і закочуємо стерильною кришкою.

Якщо ви хочете приготувати саме солодкий вишневий десерт, спробуйте вишневе варення з горілкою.

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Потрібно викладати вишні на лист шарами, кожен шар пересипаючи цукром і збризкуючи горілкою – всього 2-3 шари. Потримайте вишні в холодильнику 4 години, зачекайте, доки ягоди пустять сік. Потім вишні перекладаються у велику каструлю, ставляться на вогонь, і варення доводиться до кипіння. Після закипання варення варять ще 5 хвилин на сильному вогні – а потім слід добре все перемішати і вимкнути вогонь. Залишіть варення на плиті на 8 годин, обов'язково накривши його кришкою. Потім знову увімкніть вогонь, доведіть до кипіння, обов'язково помішуйте. Потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою та знову залиште на 8 годин. Далі знову поверніть варення на вогонь, доведіть до кипіння, зберіть піну, вимкніть вогонь і залиште кілька хвилин постояти. Готове варення розливається в стерильні банки, закривається кришками та остигає.

Якщо ж ви хочете, спробуйте вишневе варення з горілкою. Інгредієнти: кілограм вишень,1,5 кг цукру та 10 грамів горілки. Вишні потрібно буде добре промити, видалити з них кісточки та плодоніжки, потім:

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