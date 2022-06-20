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Варення з полуниці – чим корисно і як правильно готувати, 2 рецепти

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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20 червня, 14:10
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Полуниця – смачна ягода, багато господинь вже поспішають заготовити на зиму полуничне варення. Але чи корисний улюблений багатьма десерт та як його готувати правильно – у статті
Варення з полуниці може бути корисним, якщо його правильно готувати
Варення з полуниці може бути корисним, якщо його правильно готувати

Полуниця корисна: у цій ягоді багато вітамінів, клітковини, Що допомагає кишківнику добре працювати, а також антиоксидантів, рослинних антистрес-пігментів. Але полуниця та варення з неї – абсолютно різні за своїми харчовими цінностями продукти. Чи існує корисне варення і як приготувати десерт із полуниці з користю – розбираємося з експертами.

Чи є користь у полуничному варенні?

Варення, у тому числі полуничне, представляє цінність, лише як смачний продукт, зазначає лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ. У полуниці вже міститься фруктоза – природний цукор, а якщо ви ще зварите варення із цукром, то отримаєте вельми калорійну страву.

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У полуниці вже міститься фруктоза – природний цукор, тому в полуничне варення краще не класти цукор.
У полуниці вже міститься фруктоза – природний цукор, тому в полуничне варення краще не класти цукор.

А ще більшість корисних елементів, насамперед – вітамінів при приготуванні варення руйнуються. Тому в плані користі краще не варити варення довго, а перетерти ягоди з медом і зберігати у холодильнику, як варіант.

Про яку-небудь користь полуничного варення можна говорити , якщо воно приготовлене без цукру та з мінімальною термічною обробкою. Якщо ж ви хочете отримати максимум користі від ягід і фруктів, то їжте їх сирими, щоб корисні вітаміни в них не руйнувалися.

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Як приготувати варення з полуниці та десерту

Але для любителів варення з полуниці можна приготувати ягоди у власному соку без цукру . Вам знадобиться 600 грам полуниці, складіть їх у миску, залийте холодною водою і потримайте 15 хвилин.

Беремо чисту стерилізовану банку, складаємо ягоди полуницю і ставимо на парову лазню
Беремо чисту стерилізовану банку, складаємо ягоди полуницю і ставимо на парову лазню

Потім зливаємо воду, промиваємо полуницю, обриваємо "хвостики". Беремо чисту стерилізовану банку, складаємо ягоди і ставимо на парову лазню. З моменту закипання води чекаємо хвилин 20-25, акуратно дістаємо, закочуємо стерильною кришкою та зберігаємо (банку поставте вгору дном на добу) у прохолодній коморі тощо.

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Якщо ж ви не уявляєте собі несолодкі варення з полуниці чи джем, то спробуйте зробити полуничне желе, як пропонує t.f.d:

  • 1 кг ягід
  • 0.5кг цукру
  • 1.5 ст. ложка агар-агару.

Ягоди промили, поклали на друшляк, щоб стекли. Потім очищаємо від плодоніжки, засипаємо цукром і залишаємо на ніч , щоб пускали сік Вранці збиваємо блендером ягоди з цукром і кип'ятимо 5 хвилин наше пюре (на маленькому вогні, щоб не підгоріло). Відставляємо до повного остигання.

Полуничне желе стане чудовим десертом для любителів слаостей1 та ягід
Полуничне желе стане чудовим десертом для любителів слаостей1 та ягід

Потім повторюємо ще раз. А на третій раз, коли варення закипить, додаємо агар-агар і кип'ятимо 5 хвилин постійно помішуючи. Гарячим розливаємо у стерилізовані банки та закриваємо. Перевертаємо донизу кришками і вкриваємо до повного остигання. Смачного!

Також ми писали, що корисне варення для організму людини.

А ще дізнайтесь про цукор у фруктах – як не одужати від різних плодів.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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