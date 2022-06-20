Варення з полуниці – чим корисно і як правильно готувати, 2 рецепти

Полуниця – смачна ягода, багато господинь вже поспішають заготовити на зиму полуничне варення. Але чи корисний улюблений багатьма десерт та як його готувати правильно – у статті

Варення з полуниці може бути корисним, якщо його правильно готувати

Полуниця корисна: у цій ягоді багато вітамінів, клітковини, Що допомагає кишківнику добре працювати, а також антиоксидантів, рослинних антистрес-пігментів. Але полуниця та варення з неї – абсолютно різні за своїми харчовими цінностями продукти. Чи існує корисне варення і як приготувати десерт із полуниці з користю – розбираємося з експертами.

Чи є користь у полуничному варенні?

Варення, у тому числі полуничне, представляє цінність, лише як смачний продукт, зазначає лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ. У полуниці вже міститься фруктоза – природний цукор, а якщо ви ще зварите варення із цукром, то отримаєте вельми калорійну страву.

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У полуниці вже міститься фруктоза – природний цукор, тому в полуничне варення краще не класти цукор.

А ще більшість корисних елементів, насамперед – вітамінів при приготуванні варення руйнуються. Тому в плані користі краще не варити варення довго, а перетерти ягоди з медом і зберігати у холодильнику, як варіант.

Про яку-небудь користь полуничного варення можна говорити , якщо воно приготовлене без цукру та з мінімальною термічною обробкою. Якщо ж ви хочете отримати максимум користі від ягід і фруктів, то їжте їх сирими, щоб корисні вітаміни в них не руйнувалися.

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Як приготувати варення з полуниці та десерту

Але для любителів варення з полуниці можна приготувати ягоди у власному соку без цукру . Вам знадобиться 600 грам полуниці, складіть їх у миску, залийте холодною водою і потримайте 15 хвилин.

Беремо чисту стерилізовану банку, складаємо ягоди полуницю і ставимо на парову лазню

Потім зливаємо воду, промиваємо полуницю, обриваємо "хвостики". Беремо чисту стерилізовану банку, складаємо ягоди і ставимо на парову лазню. З моменту закипання води чекаємо хвилин 20-25, акуратно дістаємо, закочуємо стерильною кришкою та зберігаємо (банку поставте вгору дном на добу) у прохолодній коморі тощо.

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Якщо ж ви не уявляєте собі несолодкі варення з полуниці чи джем, то спробуйте зробити полуничне желе, як пропонує t.f.d:

1 кг ягід

0.5кг цукру

1.5 ст. ложка агар-агару.

Ягоди промили, поклали на друшляк, щоб стекли. Потім очищаємо від плодоніжки, засипаємо цукром і залишаємо на ніч , щоб пускали сік Вранці збиваємо блендером ягоди з цукром і кип'ятимо 5 хвилин наше пюре (на маленькому вогні, щоб не підгоріло). Відставляємо до повного остигання.

Полуничне желе стане чудовим десертом для любителів слаостей1 та ягід

Потім повторюємо ще раз. А на третій раз, коли варення закипить, додаємо агар-агар і кип'ятимо 5 хвилин постійно помішуючи. Гарячим розливаємо у стерилізовані банки та закриваємо. Перевертаємо донизу кришками і вкриваємо до повного остигання. Смачного!

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