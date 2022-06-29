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Час їсти гречаний мед – чим корисний цей суперфуд та кому протипоказаний

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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29 червня, 07:00
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Про користь меду знають навіть діти, а ось гречаний мед визнаний найефективнішим антиоксидантом, який має бути у вашому раціоні. Чим ще корисний такий мед – у матеріалі
Гречаний мед корисний своїми антиоксидантними властивостями, але він протипоказаний алергікам та діабетикам
Гречаний мед корисний своїми антиоксидантними властивостями, але він протипоказаний алергікам та діабетикам

Наприкінці червня – липні з'являється свіжий гречаний мед: саме в цей час активно цвіте гречка. Терпкий смак і темний колір гречаного меду деяким не подобається, а даремно: цей тип меду рекомендований для профілактики багатьох захворювань забезпечення антиоксидантів у раціоні, пише медичний журнал Nutrients.

Гречаний мед – відмінний антиоксидант: тобто речовина, яка бореться з окислювальним стресом
Гречаний мед – відмінний антиоксидант: тобто речовина, яка бореться з окислювальним стресом

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Так, саме гречаний мед – відмінний антиоксидант: тобто речовина, яка бореться з окислювальним стресом в організмі. Також гречаний мед містить багато мінералів та вітамінів групи B, E, C.

Також гречаний мед містить амінокислоти, глюкозу, левулезу (фруктоза, яка присутня майже у всіх солодких ягодах і плодах), білки, а найголовніше – залізо (його вміст у цьому сорті переважає у кілька разів, ніж у світлих сортах).

Мед із гречки є ефективним протизастудним засобом, що підвищує імунітет та бореться з різними захворюваннями дихальних шляхів та іншими вірусами. Однак мед сам по собі – алерген, і гречаний не виняток.

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Також мед протипоказаний при цукровому діабеті . Будь-який мед калорійний, тому не налягайте на це продукт, якщо не хочете набрати зайву вагу.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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