Вчені знайшли спосіб знизити тиск без ліків

Дорослим рекомендується споживати не більше 1 чайної ложки солі на день

Зниження добового споживання солі може знизити кров'яний тиск у довгостроковій перспективі і принести користь всім, включаючи людей із нормальним кров'яним тиском. Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Circulation.

Вчені проаналізували 85 досліджень, у яких спостерігали за учасниками протягом трьох років. В результаті вони виявили, що будь-яке зниження солі знижує як систолічний (верхнє значення) артеріальний тиск на 5,6 міліметра ртутного стовпа, так і діастолічного (нижнього значення) – на 2,3.

"Ми виявили, що це зниження натрію було корисно для людей, які споживають дуже мало солі, що мають нормальний кров'яний тиск, і в довгостроковій перспективі", – сказав лікар і старший автор аналізу Марко Вінчеті.

Це пояснюється тим, що занадто багато солі в організмі сприяє затримці води в кровотоці. Згодом зайвий обсяг крові може викликати навантаження на кровоносні судини і їхню жорсткість, через що серце буде більше працювати для підтримки кровотоку. Весь процес може призвести до підвищеного ризику серцевого нападу та інсульту.

Гіпертонія підвищує ризик розвитку атеросклерозу Фото: freepik.com

В середньому людина споживає близько 3400 мг натрію на день, і велика частина його надходить із розфасованих і приготованих продуктів. Дорослим рекомендується споживати не більше 2300 мг в день – це приблизно 1 чайна ложка солі – щоб уникнути гіпертонії і серцево-судинних захворювань. Однак Американська кардіологічна асоціація (АКА) рекомендує більшості дорослих обмежити добову дозу до 1500 мг.

Марко Вінчеті зазначив, що результати дослідження підтверджують рекомендації AКA: "Чим менше солі, тим краще", – резюмував він.

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