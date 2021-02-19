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Вчені знайшли спосіб знизити тиск без ліків

Сьогодні, 11:23

Дорослим рекомендується споживати не більше 1 чайної ложки солі на день

Зниження добового споживання солі може знизити кров'яний тиск у довгостроковій перспективі і принести користь всім, включаючи людей із нормальним кров'яним тиском. Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Circulation.

Вчені проаналізували 85 досліджень, у яких спостерігали за учасниками протягом трьох років. В результаті вони виявили, що будь-яке зниження солі знижує як систолічний (верхнє значення) артеріальний тиск на 5,6 міліметра ртутного стовпа, так і діастолічного (нижнього значення) – на 2,3.

"Ми виявили, що це зниження натрію було корисно для людей, які споживають дуже мало солі, що мають нормальний кров'яний тиск, і в довгостроковій перспективі", – сказав лікар і старший автор аналізу Марко Вінчеті.

Це пояснюється тим, що занадто багато солі в організмі сприяє затримці води в кровотоці. Згодом зайвий обсяг крові може викликати навантаження на кровоносні судини і їхню жорсткість, через що серце буде більше працювати для підтримки кровотоку. Весь процес може призвести до підвищеного ризику серцевого нападу та інсульту.

Гіпертонія підвищує ризик розвитку атеросклерозу
Гіпертонія підвищує ризик розвитку атеросклерозу
Фото: freepik.com

В середньому людина споживає близько 3400 мг натрію на день, і велика частина його надходить із розфасованих і приготованих продуктів. Дорослим рекомендується споживати не більше 2300 мг в день – це приблизно 1 чайна ложка солі – щоб уникнути гіпертонії і серцево-судинних захворювань. Однак Американська кардіологічна асоціація (АКА) рекомендує більшості дорослих обмежити добову дозу до 1500 мг.

Марко Вінчеті зазначив, що результати дослідження підтверджують рекомендації AКA: "Чим менше солі, тим краще", – резюмував він.

Чи корисно відсутність харчування і чи вважають лікарі це безпечним – дивіться відео:

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здоров'я сіль тиск
Джерело: Сьогодні
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