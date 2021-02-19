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Ученые нашли способ снизить давление без лекарств

Сегодня, 11:23

Взрослым рекомендуется потреблять не более 1 чайной ложки соли в день

Снижение суточного потребления соли может снизить кровяное давление в долгосрочной перспективе и принести пользу всем, включая людей с нормальным кровяным давлением. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Circulation.

Ученые проанализировали 85 исследований, в которых наблюдали за участниками в течение трех лет. В результате они обнаружили, что любое снижение соли снижает как систолическое (верхнее) артериальное давление на 5,6 миллиметра ртутного столба, так и диастолического (нижнего) – на 2,3.

"Мы обнаружили, что это снижение натрия было полезно для людей, потребляющих очень мало соли, имеющих нормальное кровяное давление, и в долгосрочной перспективе", – сказал доктор и старший автор анализа Марко Винчети.

Это поясняется тем, что слишком много соли в организме способствует задержке воды в кровотоке. Со временем излишний объем крови может вызвать нагрузку на кровеносные сосуды и их жесткость, из-за чего сердце будет усерднее работать для поддержания кровотока. Весь процесс может привести к повышенному риску сердечного приступа и инсульта.

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Гипертония повышает риск развития атеросклероза
Фото: freepik.com

В среднем человек потребляет около 3400 мг натрия в день, и большая часть его поступает из расфасованных и приготовленных продуктов. Взрослым рекомендуется потреблять не более 2300 мг в день – это примерно 1 чайная ложка соли – во избежание гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако Американская кардиологическая ассоциация (АКА) рекомендует большинству взрослых ограничить суточную дозу до 1500 мг.

Марко Винчети отметил, что результаты исследования подтверждают рекомендации AКA: "Чем меньше соли, тем лучше", – подытожил он.

Полезно ли отсутствие питания и считают ли врачи это безопасным – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как уберечься от переохлаждения и обморожения: что категорически нельзя делать.

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здоровье соль давление
Источник: Сегодня
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