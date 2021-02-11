Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Що ми робимо не так, прагнучи зміцнити імунітет – 5 помилок

Сьогодні, 14:05

Насамперед, необхідно змінити свій стиль життя

Прагнучи зміцнити імунітет, особливо зараз під час пандемії, люди купують різні продукти (часник, лимон, малину), п'ють вітаміни, часто бездумно. Але насправді немає певної однієї чарівної пігулки, яка зробить ваш імунітет міцним, як бронебійний щит. Як втім і для відносин немає певного особливого рецепту, але потрібно шукати варіанти. Наприклад, подумати, чим здивувати свою половинку на День святого Валентина, який вже наступає на п'яти.

Тому, щоб ваш імунітет був міцним, треба змінити свій стиль життя. Як саме – розповіла "Сьогодні" нутриціолог, лектор і засновниця онлайн-школи здоров'я Nina School Ніна Ходаковська.

Нутрициолог Ніна Ходаковська
Нутрициолог Ніна Ходаковська
Фото: instagram/nina_khodakovskaya

5 помилок у боротьбі за міцний імунітет

Часте миття рук

Чим фосфати небезпечні для природи і людей
Чим фосфати небезпечні для природи і людей
Фото: Pexels

На тлі пандемії, нам здається, що процес миття чи дезінфекції рук має бути набагато частішим. Та на ділі варто обмежувати кількість до необхідного: антибактеріальні речовини в милі вбиватимуть не тільки негативні бактерії, але й ті, які захищають нашу шкіру від зовнішніх впливів – стійких бактерій. Наприклад, антисептик триклозан шкідливий для людей, адже він зовсім послаблює імунітет і порушує синтез гормонів.

Вітамінні комплекси й імуномодулятори

Що краще для імунітету – комплекс вітамінів чи фрукти
Що краще для імунітету – комплекс вітамінів чи фрукти
Фото: Depositphotos

Мультивітамінні комплекси чи високі дози вітаміну C не дадуть видимих результатів для зміцнення імунітету: роль таких вітамінів не доведена клінічно. Якщо говорити про імуномодулятори, то вони призначаються тільки лікарем у разі аутоімунних захворювань, СНІДу, онкології і трансплантації органів.

Читайте також:
Що їсти, щоб поповнити запас вітамінів взимку – радить дієтолог

антибіотики

Антибіотики потрібні для специфічного і точного знищення бактеріальної інфекції
Антибіотики потрібні для специфічного і точного знищення бактеріальної інфекції
Фото: Pixabay

За правильного протоколу лікування антибіотики не шкодять організму настільки, щоб він сам не зміг відновитися після їхнього прийому. Антибіотики потрібні для специфічного і точного знищення бактеріальної інфекції. Якщо лікар призначив вам певний курс – варто дотримуватися його до завершення.

Пірнання в ополонку

Чим корисні пірнання в ополонку
Чим корисні пірнання в ополонку
Фото: Depositphotos

Від стрибків у ополонку ваш імунітет не зміцниться, але вони будуть корисні з інших причин. Організм, який звик до такого рівня стресу, адже судини в хорошому тонусі, не зреагує на протяг або різкий холод. Якраз "ніяка" реакція нашого тіла не спричинить за собою захворювання ГРВІ, яким інший "незагартований" може застудитися.

Читайте також:
Як правильно підготуватися до моржування – відповідає лікар

Грудне годування

Чим корисно грудне вигодовування
Чим корисно грудне вигодовування
Фото: Depositphotos

Воно дає дитині антитіла, але вони неспецифічні та недовговічні. Тому важливіше розвинути власний специфічний імунітет: дитині можна повзати по підлозі, контактувати з іншими людьми, тваринами, рослинами та навіть гратися з брудом.

Які кроки можна почати, щоб бути здоровішими вже зараз

Спіть 7-8 годин

Насамперед на імунітет сильно впливає нестача сну. Нестача сну призводить до серйозних проблем зі здоров'ям, серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та зниження імунітету. Говорячи простими словами, ви мало спите – значить частіше хворієте. Спати на добу рекомендується мінімум 7-8 годин.

Читайте також:
Що краде наш сон: 5 причин, які має знати кожен

Багато рухайтеся

Небезпека полягає в тому, що якщо ви мало рухаєтеся – це призводить до порушень м'язового тонусу, ожиріння, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань. Якщо у вас сидяча робота, потрібно кожну годину вставати і робити розминку, щоб довго не засиджуватися.

Правильно харчуйтеся

Звичайно, неправильне харчування значно впливає на імунітет і здоров'я людини. Систематичні помилки в харчуванні призводять до хронічних запалень в організмі, порушень роботи шлунково-кишкового тракту, імунної системи, збоїв в роботі гормональної системи тощо.

Насамперед з раціону потрібно виключити глютен, цукор, алкоголь, молочні продукти тваринного походження і випічку. Ваша їжа має бути збалансованою і містити складні вуглеводи, білки, правильні жири та клітковину.

Читайте також:
Що з'їсти, щоб зігрітися: дізнаємося про харчування в холодну погоду

Мінімізуйте стрес

Сильні стреси безпосередньо впливають на наш імунітет. Причин стресу може бути безліч: робота, сім'я, особисте життя і все це може послаблювати імунітет. Якщо в цей період в організм потрапляє вірус, захисних функцій на боротьбу з ним виявляється недостатньо, адже всі сили вже задіяні в боротьбі зі стресом.

Кидайте курити

Також на зниження імунної функції впливає така шкідлива звичка як куріння. Тютюновий дим подразнює слизові поверхні дихальної системи, з цієї причини люди, які курять, більше схильні до вірусних і простудних захворювань.

Читайте також:
Як легко кинути курити – досвід відомого телеведучого

Позбавляйтесь від пластику

Токсична навантаження на організм теж може послаблювати функцію імунної системи. Токсини можуть потрапляти в наш організм разом з їжею, водою і повітрям. Щоб обмежити присутність пластика в житті потрібно пластиковий посуд замінити скляним або керамічним, відмовитися від пластикових пляшок і замінити їх багаторазовими з хірургічної сталі. Коли купуєте каву, знімайте пластикову кришку зі стаканчика, нагріваючись пластик починає виділяти канцерогенні речовини. Поліетиленові пакети замініть на паперові або сумки-шопери.

Якщо ви зумієте модифікувати свій спосіб життя і змінити його на кращий, ваш імунітет завжди буде міцним, на сторожі вашого здоров'я.

Яким буде здоров'я майбутніх поколінь – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, чому болить спина: невролог розповіла, на яких стільцях не можна сидіти.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Повинні знати всі! 5 правил по догляду за шкірою рук і обличчя взимку Алергія через дезінфектори для рук: як себе убезпечити Дієтолог розвінчала міфи про шкоду курячих яєць: як часто можна їх вживати Що таке рак: причини, основні симптоми і лікування онкології
здоров'я імунітет звички
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев

Популярні статті

Сьогодні, 13:31Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Сьогодні, 13:01Зірково

Еволюція голлівудської красуні: як змінювалася зовнішність іменинниці Дженніфер Еністон

Сьогодні, 11:43Зірково

Син Чапкіса прокоментував стан батька: "Будь ласка, моліться"

Сьогодні, 05:39Психо

Гороскоп на сьогодні 11 лютого: Раку і Козерогові не можна лінуватися

Вчора, 18:08Смачно

Китайський Новий рік-2021: 6 рецептів до свята

Вчора, 13:40Смачно

5 корисних горіхів: які можна їсти, а кому від них краще відмовитися

Вчора, 11:22Зірково

Фігура Ані Лорак здивувала шанувальників: "Що з ребром?"

Вчора, 05:41Психо

Гороскоп на сьогодні 10 лютого: Водолія потрібно продумувати кожен крок, а Рибам – бути акуратнішими з грошима

9 лютогоЗірково

Мішина показала себе з Еллертом в ліжку: фото

9 лютогоСмачно

Пельмені, мандарини і солодощі: що їдять китайці на Новий рік

9 лютогоЗірково

Григорія Чапкіса терміново госпіталізували. Хореографу важко дихати і ходити

9 лютогоЗірково

Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

9 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Овнам потрібно бути більш активними, а Тельці отримають шанс стати багатшими

8 лютогоСмачно

Як правильно варити булгур на плиті

8 лютогоЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

8 лютогоЗірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

Новини партнерів

Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Олю Полякову жестко раскритиковали за отдых на Мальдивах
Олю Полякову жестко раскритиковали за отдых на Мальдивах
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
alyona alyona розповіла про "трешову" відпустку в Єгипті з другом
alyona alyona розповіла про "трешову" відпустку в Єгипті з другом
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти