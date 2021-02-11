Що ми робимо не так, прагнучи зміцнити імунітет – 5 помилок

Насамперед, необхідно змінити свій стиль життя

Прагнучи зміцнити імунітет, особливо зараз під час пандемії, люди купують різні продукти (часник, лимон, малину), п'ють вітаміни, часто бездумно. Але насправді немає певної однієї чарівної пігулки, яка зробить ваш імунітет міцним, як бронебійний щит. Як втім і для відносин немає певного особливого рецепту, але потрібно шукати варіанти. Наприклад, подумати, чим здивувати свою половинку на День святого Валентина, який вже наступає на п'яти.

Тому, щоб ваш імунітет був міцним, треба змінити свій стиль життя. Як саме – розповіла "Сьогодні" нутриціолог, лектор і засновниця онлайн-школи здоров'я Nina School Ніна Ходаковська.

Нутрициолог Ніна Ходаковська Фото: instagram/nina_khodakovskaya

5 помилок у боротьбі за міцний імунітет

Часте миття рук

Чим фосфати небезпечні для природи і людей Фото: Pexels

На тлі пандемії, нам здається, що процес миття чи дезінфекції рук має бути набагато частішим. Та на ділі варто обмежувати кількість до необхідного: антибактеріальні речовини в милі вбиватимуть не тільки негативні бактерії, але й ті, які захищають нашу шкіру від зовнішніх впливів – стійких бактерій. Наприклад, антисептик триклозан шкідливий для людей, адже він зовсім послаблює імунітет і порушує синтез гормонів.

Вітамінні комплекси й імуномодулятори

Що краще для імунітету – комплекс вітамінів чи фрукти Фото: Depositphotos

Мультивітамінні комплекси чи високі дози вітаміну C не дадуть видимих результатів для зміцнення імунітету: роль таких вітамінів не доведена клінічно. Якщо говорити про імуномодулятори, то вони призначаються тільки лікарем у разі аутоімунних захворювань, СНІДу, онкології і трансплантації органів.

антибіотики

Антибіотики потрібні для специфічного і точного знищення бактеріальної інфекції Фото: Pixabay

За правильного протоколу лікування антибіотики не шкодять організму настільки, щоб він сам не зміг відновитися після їхнього прийому. Антибіотики потрібні для специфічного і точного знищення бактеріальної інфекції. Якщо лікар призначив вам певний курс – варто дотримуватися його до завершення.

Пірнання в ополонку

Чим корисні пірнання в ополонку Фото: Depositphotos

Від стрибків у ополонку ваш імунітет не зміцниться, але вони будуть корисні з інших причин. Організм, який звик до такого рівня стресу, адже судини в хорошому тонусі, не зреагує на протяг або різкий холод. Якраз "ніяка" реакція нашого тіла не спричинить за собою захворювання ГРВІ, яким інший "незагартований" може застудитися.

Грудне годування

Чим корисно грудне вигодовування Фото: Depositphotos

Воно дає дитині антитіла, але вони неспецифічні та недовговічні. Тому важливіше розвинути власний специфічний імунітет: дитині можна повзати по підлозі, контактувати з іншими людьми, тваринами, рослинами та навіть гратися з брудом.

Які кроки можна почати, щоб бути здоровішими вже зараз

Спіть 7-8 годин

Насамперед на імунітет сильно впливає нестача сну. Нестача сну призводить до серйозних проблем зі здоров'ям, серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та зниження імунітету. Говорячи простими словами, ви мало спите – значить частіше хворієте. Спати на добу рекомендується мінімум 7-8 годин.

Багато рухайтеся

Небезпека полягає в тому, що якщо ви мало рухаєтеся – це призводить до порушень м'язового тонусу, ожиріння, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань. Якщо у вас сидяча робота, потрібно кожну годину вставати і робити розминку, щоб довго не засиджуватися.

Правильно харчуйтеся

Звичайно, неправильне харчування значно впливає на імунітет і здоров'я людини. Систематичні помилки в харчуванні призводять до хронічних запалень в організмі, порушень роботи шлунково-кишкового тракту, імунної системи, збоїв в роботі гормональної системи тощо.

Насамперед з раціону потрібно виключити глютен, цукор, алкоголь, молочні продукти тваринного походження і випічку. Ваша їжа має бути збалансованою і містити складні вуглеводи, білки, правильні жири та клітковину.

Мінімізуйте стрес

Сильні стреси безпосередньо впливають на наш імунітет. Причин стресу може бути безліч: робота, сім'я, особисте життя і все це може послаблювати імунітет. Якщо в цей період в організм потрапляє вірус, захисних функцій на боротьбу з ним виявляється недостатньо, адже всі сили вже задіяні в боротьбі зі стресом.

Кидайте курити

Також на зниження імунної функції впливає така шкідлива звичка як куріння. Тютюновий дим подразнює слизові поверхні дихальної системи, з цієї причини люди, які курять, більше схильні до вірусних і простудних захворювань.

Позбавляйтесь від пластику

Токсична навантаження на організм теж може послаблювати функцію імунної системи. Токсини можуть потрапляти в наш організм разом з їжею, водою і повітрям. Щоб обмежити присутність пластика в житті потрібно пластиковий посуд замінити скляним або керамічним, відмовитися від пластикових пляшок і замінити їх багаторазовими з хірургічної сталі. Коли купуєте каву, знімайте пластикову кришку зі стаканчика, нагріваючись пластик починає виділяти канцерогенні речовини. Поліетиленові пакети замініть на паперові або сумки-шопери.

Якщо ви зумієте модифікувати свій спосіб життя і змінити його на кращий, ваш імунітет завжди буде міцним, на сторожі вашого здоров'я.

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