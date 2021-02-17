Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як уберегтися від переохолодження і обмороження: що категорично не можна робити

Сьогодні, 14:57

Так звані народні методи категорично не можна застосовувати

З симптомами обмороження госпіталізують людей по всій Україні, і вже є смертельні випадки. Як вчасно виявити уражену зону і чому не можна розтирати цю ділянку ні спиртом, ні снігом, а що натомість варто робити, розповів сімейний лікар Віктор Сидоренко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Як відбувається обмороження організму

Вважається, що погодні умови з температурою нижче, ніж 7 градусів за Цельсієм уже можуть викликати проблеми зі здоров'ям. Переохолодження організму може викликати ряд захворювань, найбанальныша з яких – застуда. А одне з найстрашніших – обмороження.

Організм людини працює так, що при замерзанні зігріває спочатку внутрішні органи, тому відбувається відтік крові з кінцівок.

Переохолодження не завжди можна відчути відразу
Переохолодження не завжди можна відчути відразу
Фото: Pixabay

"Дуже важливими ділянками тіла є шия і голова, в другу чергу – це дистальні частини тіла, такі як пальці рук і ніг, – розповідає гірський гід Андрій Ходеєв. – Обмороження – підступна штука, тому що якщо опік швидко відчувається, то обмороження не відчувається взагалі".

Що робити при обмороженні

Симптоми можуть з'явитися після кількох годин або навіть днів. А наслідки цього можуть бути дуже небезпечними.

"На ураженій ділянці тіла може на все життя залишитися недостатність кровообігу, тобто уражаються судини, – пояснює сімейний лікар Віктор Сидоренко. – Час від часу потрібно чіпати кінчик носа і вушну раковину. Справа в тому, що так можна перевірити чутливість, якщо втрачається чутливість – це значить, що починається обмороження. Також може бути невелике відчуття поколювання".

Як уникнути переохолодження

Для того, щоб переохолодження не відбулося, треба дотримуватися кількох простих правил: прискорити рух або піти вгору. Не меншу роль в цьому відіграє те, як людина вдягнена.

Не слід одягатися в сто одежинок
Не слід одягатися в сто одежинок
Фото: Depositphotos

"Одягатися слід багатошарово, тобто одяг може складатися з 3, 4 або 5 шарів. Але вони повинні бути повноцінними – між ними повинне бути повітря, яке є дуже важливим ізолюючим матеріалом", – зазначив сімейний лікар.

Які методи категорично не можна застосовувати при обмороженні

Якщо обмороження сталося, є так звані народні методи, які категорично не можна застосовувати. Перший – це розтирати уражені ділянки снігом, а другий – розтирати спиртом. Як варіант відігрівання може бути вода кімнатної температури.

"Ви можете помити руки або встати під душ, але підкреслюю – душ повинен бути трохи теплим, він у жодному разі не повинен бути гарячим! Зігріватися слід поступово", – радить експерт.

Це допоможе тілу поступово відігрітися і адаптуватися без зайвої шкоди. Але медики радять при почервонінні вищезазначених ділянок тіла звернутися в травмпункт або опікове відділення.

Яка користь холоду на організм – дивіться відео:

Рані ми з'ясовували, що можна і чого не можна робити в сильний мороз.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Не можу підвищити імунітет. Що я не так роблю? Чому болить спина: невролог розповіла, на яких стільцях не можна сидіти Повинні знати всі! 5 правил по догляду за шкірою рук і обличчя взимку Що можна і чого не можна робити в сильний мороз
здоров'я переохолодження
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Гороскоп на 2021 год: время перемен и начало Великой мутации
Гороскоп на 2021 год: время перемен и начало Великой мутации
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
Гороскоп на 2021 год. Кто в год Быка станет начальником
Гороскоп на 2021 год. Кто в год Быка станет начальником

Популярні статті

Сьогодні, 15:42Смачно

Як приготувати соус бешамель: 3 смачних рецепти

Сьогодні, 11:16Events

Красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс

Сьогодні, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Скорпіон буде всемогутнім, а Стрілець буде здолати харизмою

Вчора, 13:22Смачно

Як правильно варити макарони на плиті й мультиварці

15 лютогоЗірково

"Пам'яті на дві-три хвилини": з'явилися нові подробиці стану Алібасова

15 лютогоСмачно

Як зробити буженину зі свинини: класичний рецепт

15 лютогоЗдорово

Що можна і чого не можна робити в сильний мороз

15 лютогоЗірково

Пластичний хірург розповів, як Потап схуд на 20 кілограмів

15 лютогоЗірково

Шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на новому відео з сином: "Хто ця молода дівчина?"

15 лютогоЗірково

Меган Маркл чекає другу дитину: вся королівська родина проігнорувала цю новину

15 лютогоФаново

Стрітення Господнє: чого не можна робити в цей день

15 лютогоСмачно

Як приготувати гречку в мультиварці: 5 рецептів

15 лютогоEvents

Стрітення Господнє-2021: яскраві картинки, листівки і красиві привітання у віршах

15 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 лютого: Водоліям потрібно зайняти вичікувальну позицію, а Рибам – бути більш активними

14 лютогоМодно

Два костюми і хіджаб: ТОП-3 вбрання Олени Зеленської в ОАЕ

14 лютогоЗірково

"Люблю несамовито": Еллерт зізнався оголеній Мішиній в коханні

Новини партнерів

Сода - лекарство против старости
Сода - лекарство против старости
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
У російської співачки, яка трагічно померла, народився син
У російської співачки, яка трагічно померла, народився син
"Любовница" мужа Нади Дорофеевой беременна: первые фото
"Любовница" мужа Нади Дорофеевой беременна: первые фото
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти