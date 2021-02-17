Як уберегтися від переохолодження і обмороження: що категорично не можна робити

Так звані народні методи категорично не можна застосовувати

З симптомами обмороження госпіталізують людей по всій Україні, і вже є смертельні випадки. Як вчасно виявити уражену зону і чому не можна розтирати цю ділянку ні спиртом, ні снігом, а що натомість варто робити, розповів сімейний лікар Віктор Сидоренко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Як відбувається обмороження організму

Вважається, що погодні умови з температурою нижче, ніж 7 градусів за Цельсієм уже можуть викликати проблеми зі здоров'ям. Переохолодження організму може викликати ряд захворювань, найбанальныша з яких – застуда. А одне з найстрашніших – обмороження.

Організм людини працює так, що при замерзанні зігріває спочатку внутрішні органи, тому відбувається відтік крові з кінцівок.

Переохолодження не завжди можна відчути відразу Фото: Pixabay

"Дуже важливими ділянками тіла є шия і голова, в другу чергу – це дистальні частини тіла, такі як пальці рук і ніг, – розповідає гірський гід Андрій Ходеєв. – Обмороження – підступна штука, тому що якщо опік швидко відчувається, то обмороження не відчувається взагалі".

Що робити при обмороженні

Симптоми можуть з'явитися після кількох годин або навіть днів. А наслідки цього можуть бути дуже небезпечними.

"На ураженій ділянці тіла може на все життя залишитися недостатність кровообігу, тобто уражаються судини, – пояснює сімейний лікар Віктор Сидоренко. – Час від часу потрібно чіпати кінчик носа і вушну раковину. Справа в тому, що так можна перевірити чутливість, якщо втрачається чутливість – це значить, що починається обмороження. Також може бути невелике відчуття поколювання".

Як уникнути переохолодження

Для того, щоб переохолодження не відбулося, треба дотримуватися кількох простих правил: прискорити рух або піти вгору. Не меншу роль в цьому відіграє те, як людина вдягнена.

Не слід одягатися в сто одежинок Фото: Depositphotos

"Одягатися слід багатошарово, тобто одяг може складатися з 3, 4 або 5 шарів. Але вони повинні бути повноцінними – між ними повинне бути повітря, яке є дуже важливим ізолюючим матеріалом", – зазначив сімейний лікар.

Які методи категорично не можна застосовувати при обмороженні

Якщо обмороження сталося, є так звані народні методи, які категорично не можна застосовувати. Перший – це розтирати уражені ділянки снігом, а другий – розтирати спиртом. Як варіант відігрівання може бути вода кімнатної температури.

"Ви можете помити руки або встати під душ, але підкреслюю – душ повинен бути трохи теплим, він у жодному разі не повинен бути гарячим! Зігріватися слід поступово", – радить експерт.

Це допоможе тілу поступово відігрітися і адаптуватися без зайвої шкоди. Але медики радять при почервонінні вищезазначених ділянок тіла звернутися в травмпункт або опікове відділення.

Яка користь холоду на організм – дивіться відео:

Рані ми з'ясовували, що можна і чого не можна робити в сильний мороз.

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