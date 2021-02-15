Що можна і чого не можна робити в сильний мороз

Перед виходом на вулицю потрібно поїсти і не вживати алкоголь

Зима давно не була такою суворою, як в лютому цього року. Останній місяць зими вирішив струсити всіх снігопадами і морозами до -22. Українцям залишається лише берегтися від переохолодження та сподіватися, що весна буде куди приємнішою. Що можна і чого не можна робити в морози, щоб не захворіти, розповіла Сьогодні.Lifestyle лікар-педіатр Антонова Олена.

Що можна робити в мороз: 6 основних правил

1. Мінімізуйте час перебування на вулиці

Намагатися без потреби не виходити, а прогулянки скоротити до 15-20 хвилин. Особливо це стосується дітей і людей у віці, оскільки теплообмін у них недосконалий.

2. Виходити на вулицю варто ситим

Це легко пояснюється, адже їжа – це наш енергетичний резерв. На тщесерце ризик "застудитися" збільшується, тому що організму доводиться справлятися з подвійним навантаженням – забезпеченням тіла енергією для роботи і енергією для нормального теплообміну.

3. Вибирайте одяг і взуття по погоді

Перед виходом на вулицю слід подбати про те, щоб одяг і взуття були по погоді. Багатошаровість – це найкращий варіант. Але, варто правильно розуміти цей термін. Не слід одягатися в сто одежинок, а вибрати теплий термокомплект з натуральних тканин, кофту і штани. Верхній одяг з непродувних і водовідштовхувальних матеріалів.

Не слід одягатися в сто одежинок Фото: Depositphotos

Головне – пам'ятати, що одяг повинен щільно облягати, але не здавлювати – це заважає нормальному кровообігу, а значить і теплообміну.

4. Вибирайте рукавиці та високі шкарпетки або гетри

Всі речі повинні бути за розміром, що допоможе не тільки зберегти тепло в руках і ногах, а й запобігти пропотіванню, оскільки руки і ноги найбільш схильні до обморожень.

5. Одягайте шапку і шарф обов'язково

У морози важливо носити шапку, шарф і рукавиці, адже через непокриті ділянки організм втрачає до 70% тепла!

6. Купуйте спеціальний крем для обличчя та рук від морозу

Обличчя можна захистити, завдяки спеціальному колд-крему. Краще віддати перевагу щільному крему на основі ланоліну, воску, вазеліну і натуральних олій. І наносити цей крем необхідно щонайменше за 40 хвилин до виходу на вулицю.

Захист спецкремами стосується і рук. Найчастіше, жертвуючи власним комфортом, ми по кілька разів на морозі знімаємо рукавички, піддаючи шкіру холоду, так як тачскрін смартфона "не відчуває" дотики в рукавичках. Руки також варто мазати кремом за 30-40 хвилин до виходу на вулицю.

Що категорично не можна робити на морозі: 7 основних табу

1. Вживання алкоголю

Він створює уявний ефект зігрівання, одночасно збільшуючи тепловіддачу через розширення судини, чим прискорює замерзання.

2. Розтирати замерзлу шкіру снігом

Сніг не зігріває, а ще більше охолоджує і пошкоджує шкіру.

3. Стояти без рухів

Організм витрачає великий ресурс на обігрів тіла, якщо ви нерухомо стоїте на морозі.

4. Приймати гарячу ванну або душ відразу після приходу додому

Різкі перепади температур можуть негативно позначитися на серцево-судинній системі.

Не приймайте гарячу ванну відразу по приходу додому з морозу Фото: stocksnap.io

5. Використовувати зволожуючі засоби на гелево-водній основі перед виходом на вулицю

Так шкіра на морозному повітрі замерзає в кілька разів швидше зсередини.

6. Носити металеві аксесуари

Метал добре проводить холод і може стати причиною обмороження ділянок шкіри, які з ним взаємодіють.

7. Закривати ніс і рот шарфом

Природа продумала захисний бар'єр в дихальних шляхах, але допомагаючи собі не "замерзнути" укутавши ніс, ми тільки шкодимо. Зіткнення теплого дихання з холодним повітрям створює крижану кірку на шарфі. Саме тому, повітря, яке вдихають, стає ще холоднішим. Це ж стосується і носіння медичних масок для обличчя в мороз.

Як правильно одягатися в мороз – дивіться відео:

Як ми повідомляли, раніше через сильне похолодання в МОН рекомендували розпустити школярів по домівках.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися