Ешлі Грем показала, як насправді виглядає вагітна жінка. І це нормально!

Модель захопила шанувальників своєю сміливістю та чесністю. Тепер багато жінок перестануть соромитися своїх тіл

Вагітна модель показала тіло із розтяжками / Фото: Колаж: Сьогодні

Розтяжки – це нормально! Вони, як карта, можуть багато розповісти про свого господаря чи господиню: ось на стегнах залишилися сліди після того, як ти різко набрала вагу ще в школі, ось тут, на грудях, видно, як потім ти її подолала вже в університеті, а розрослі гілки в області живота нагадують, яким довгим здавалося виношування малюка. Головне, щоб вас влаштовувало відображення у дзеркалі, а для цього постарайтеся не набрати вагу в Різдвяний піст.

Ікона бодіпозитиву Ешлі Грем показала жінкам усього світу, що розтяжки – це не те, чого варто соромитися, особливо коли готуєшся стати мамою. Найоплачуваніша плюс-сайз модель разом з чоловіком Джастіном Ервіном чекають на хлопчиків-близнюків.

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Вагітна Ешлі Грем показала розтяжки на животі / Фото: Инстаграм

Популярна модель ніколи не соромилася відвертих знімків, що чесно демонструють складки на животі та целюліт. Тим самим Ешлі вдалося зламати багато стереотипів стосовно того, як "має" виглядати жіноча фігура. А зараз, коли модель вагітна, вона ще більше надихає закомплексованих людей, гордо поділяючись знімками на останніх місяцях вагітності.

Джастін каже, що мої розтяжки схожі на дерево життя.

— підписала Ешлі нове фото в Instagram із оголеним животом.

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Як виглядає тіло з розтяжками вагітної Ешлі Грем / Фото: Инстаграм

Фани та інші селебріти похвалили модель за "нормалізацію розтяжок". У коментарях її сміливістю надихаються супермоделі Наомі Кемпбелл і Лілі Олдрідж, інші вагітні жінки висловлюють слова подяки.

Це змусило мене плакати, я люблю своє тіло, що змінюється, і іноді забуваю, що воно здатне створювати життя. Спасибі, що чините такий приголомшливий вплив. Завдяки вам я також стаю впевненою в собі.

— пише одна з передплатниць.

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