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Неймовірно, але факт: у США винайшли жуйку від коронавірусу зі смаком кориці

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
7 грудня, 16:18
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Вона не допускає передачі вірусу через слину. Подробиці читайте у матеріалі
Вчені в США винайшли жуйку від коронавірусу
Вчені в США винайшли жуйку від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчені Університет Пенсільванії в США розробили жувальну гумку, яка може стримувати передачу вірусу SARS-CoV-2. Вона перешкоджає його попаданню в організм через слину. Тим часом не забудьте ознайомитися з новими обмеженнями карантину, які набувають чинності у Києві.

Жуйка з додаванням рослинного білка працює як "пастка" для вірусу, знижуючи його навантаження в слині та потенційно стримуючи передачу. Про це повідомляють CNBC.

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SARS-CoV-2 реплікується у слинних залозах, і ми знаємо, що коли хтось чхає, кашляє чи говорить, частина цього вірусу може бути передана іншим. Ця жувальна гумка дає можливість нейтралізувати вірус у слині, що є простим способом скоротити джерело передачі хвороби.

— розповів дослідник Генрі Даніелл з Пенсільванського університету.

Для тестування нового відкриття в лабораторних умовах команда отримала рослинний білок ACE2 у поєднанні з іншою сполукою, яка дозволяє білку долати бар'єри слизової оболонки, потім додала отриманий матеріал у жувальну гумку зі смаком кориці.

Поки група вчених отримує дозвіл на проведення клінічних випробувань, щоб зрозуміти, наскільки цей підхід є безпечним та ефективним для людей, інфікованих SARS-CoV-2.

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Олена Мело Тсіна
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