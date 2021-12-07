Эшли Грэм показала, как в реальности выглядит беременная женщина. И это нормально!

Модель восхитила поклонников своей смелостью и честностью. Теперь многие женщины перестанут стесняться своих тел

Беременная модель показала тело с растяжками / Фото: Коллаж: Сегодня

Растяжки – это нормально! Они, как карта, могут многое рассказать о своем хозяине или хозяйке: вот на бедрах остались следы после того, как ты резко набрала вес еще в школе, вот здесь, на груди, видно, как затем ты его преодолела уже будучи в университете, а разросшиеся ветви в области живота напоминают, каким долгим казалось вынашивание малыша. Главное, чтобы вас устраивало отображение в зеркале, а для этого постарайтесь не набрать вес в Рождественский пост.

Икона бодипозитива Эшли Грэм показала женщинам всего мира, что растяжки – это не то, чего стоит стесняться, особенно, когда готовишься стать мамой. Самая высокооплачиваемая плюс-сайз модель вместе с мужем Джастином Эрвином ожидают мальчиков-близнецов.

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Беременная Эшли Грэм показала растяжки на животе / Фото: Инстаграм

Популярная модель никогда не стеснялась откровенных снимков, честно демонстрирующих складки на животе и целлюлит. Тем самым Эшли удалось сломать много стереотипов по поводу того, как "должна" выглядеть женская фигура. А сейчас, когда модель беременна, она еще больше вдохновляет закомплексованных людей, гордо делясь снимками на последних месяцах беременности:

Джастин говорит, что мои растяжки похожи на древо жизни.

— подписала Эшли новое фото в Instagram с оголенным животом.

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Как выглядит тело с растяжками беременной Эшли Грэм / Фото: Инстаграм

Подписчики и другие селебрити похвалили модель за "нормализацию растяжек". В комментариях ее смелостью вдохновляются супермодели Наоми Кэмпбелл и Лили Олдридж, а другие беременные женщины выражают слова благодарности.

Это заставило меня плакать, я люблю свое меняющееся тело и иногда забываю, что оно способно создавать жизнь. Спасибо, что оказываете такое потрясающее влияние. Благодаря вам я тоже становлюсь уверенной в себе.

— пишет одна из подписчиц.

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